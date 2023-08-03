年虧近千萬 虎頭山創新園區拚轉型

桃園市政府2019年推動虎頭山創新園區，成為以自駕車、物聯網為主的創新研發基地，雖營收逐年成長，但去年收支短絀仍達937萬元，仍引發多位民代批評。市府經發局表示，與廠商營運管理契約今年底將到期，園區未來走向將持續檢討，目前研擬明年轉型為綠色科技產業研發基地，盼提升園區整體營運績效。

虎頭山創新園區面積約4.7公頃，內部打造車聯智駕中心、資安物聯網中心與5G示範應用基地。市府2019至2021年投入共1.5億，但3年營收僅600多萬，虧損達1億4421萬。儘管去年度營收成長，單年收入達427萬，但加上營運管理成本389萬、委外營運成本975萬，營運淨損仍達937萬。

議員舒翠玲指出，虎頭山創新園區成效多年來屢被質疑，甚至被懷疑有圖利企業之嫌，主因是鄭文燦前市府只知投入公部門預算與資源，缺乏有效稽核機制；創新科技應扶植，但更要監督，張善政市府應對園區總體檢，以科學數據作為後續政策推動依據，評估是否繼續支持或壯士斷腕。

議員牛煦庭表示，園區當初以5G應用、自駕車作為宣傳，數年過去依然難有商轉機制，現在若終止這個方向，過去投入的1.5億立刻化成泡影，可說是前朝留下的又一個爛攤子，建議市府可盤點空間，擴大招商目標，邀請上下游產業鏈相關企業進駐，觀察能否改善營運狀況。

經發局認為，園區主要輔導新創團隊，非以牟取營利為推動目的，園區現已輔導新創團隊逾60家，並輔導逾10家新創團隊成功爭取中央或地方政府補助計畫等。

不過，市府與廠商營運管理契約今年底到期，明年將重新招標，經發局已與專家學者研議未來走向，目前研議保留5G應用、自駕車等內容，再推智慧製造、數位轉型、淨零排放等計畫，並希望轉型為綠色科技產業的重要研發基地，設法活化園區、提升營運績效。