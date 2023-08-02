鳳山溪遭汙染自來水公司補3天水費 向業者求償644萬

新竹縣鳳山溪遭艾斯巴達公司汙染已滿52天，立法委員林為洲與關西鎮公所於今天召開首次汙染後續處理情形及賠償方案協調會，自來水公司與環保署、北水局和新埔、關西各民代均出席參加，對於自來水公司提出3天停水補償，居民紛紛不滿，認為這3天買一瓶水都超過100元，補償無濟於事。

自來水公司第三區管理處長邱宗仁於簡報中指出，因艾斯巴達公司廢液汙染鳳山溪，導致關西淨水場受汙染，7月14日已發函至新竹地檢署，向艾斯巴達公司提出644萬元求償。

至於民眾停水損失，邱宗仁說，將依據自來水公司營業章程第32條，原水汙染期間，共計造成7657戶連續停水超過24小時，每戶將扣減3天基本費和用水費，將於9、10月於水費中扣減。

由於自來水費基本度數2個月僅75元，加上用水費1度約7元，等於3天僅賠償約100元，引起民眾不滿。現場有民眾指出，自來水公司說自己也是受害者，但自來水公司在提供民眾這些水時沒有做好把關，「就像你去買到過期的食品，賣家難道不用負責嗎？」

新竹縣關西鎮環境守護協會總幹事繆繆也說，自來水公司向艾斯巴達求償644萬，但只補償停水用戶3天停水費，關西鎮有很多弱勢家庭、獨居老人，現在水塔還是有臭味，沒有清洗乾淨，希望自來水公司和用戶端直接接洽，清楚了解用戶端的損失、幫助這些弱勢。