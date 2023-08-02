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桃園果菜市場遷建 今年前置作業

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園果菜市場研議遷建20年沒動靜，常影響周邊交通。市府農業局預計今年度辦理預算編列等前置作業。記者朱冠諭／攝影
桃園果菜市場研議遷建20年沒動靜，常影響周邊交通。市府農業局預計今年度辦理預算編列等前置作業。記者朱冠諭／攝影

桃園果菜市場建築使用半世紀，研議遷建20年沒動靜，不僅附近街道狹小、交通阻塞嚴重，市府農業局已擇定文中路市場用地作為新市場場址，預計今年度辦理預算編列等前置作業，後續辦理規畫設計及興建工程。民代則呼籲縮短遷建期，盡早讓農友享有舒適、現代化交易空間。

桃園果菜市場在桃園區埔新路、中正三街，目前有承銷、供應商共230攤，因街道狹小，清晨尖峰時刻常造成交通嚴重堵塞，遷建計畫歷經數十年未能決定選址。

議員林政賢表示，果菜市場在前朝鄭文燦市府任內未能完成遷建非常可惜，市場要大，發展潛力才會更大，盼未來遷建可結合市場、花卉、漁貨成立集散中心，才能更有效益，市府也要跟攤商做好溝通，避免爭議。

農業局輔導科長洪彩燕指出，市府已選定文中路約2公頃土地作為遷建場址，目前該地仍為農業區，需變更為產專區，今年6月15日營建署已召開第3次專案小組會議，計畫內容修正後將送內政部都委會進行大會審查；市府預計今年度辦理預算編列、規畫設計招標等前置作業，明年起再接續辦理規畫設計及興建工程。

洪彩燕表示，未來果菜市場設計會以安置原有攤商為優先考量，並規畫停車、倉庫和拍賣空間，不過由於空間不足，無法作為集結花卉、漁貨的綜合型批發市場，漁貨部分會另擇適合場址。

議員楊朝偉表示，遷建計畫多年來只聞樓梯響，如今聽到新進度備感欣慰，盼市府能加速期程；近年各縣市果菜市場多有遷建或改建成功案例，如台南新化果菜市場不僅乾淨、明亮，可滿足果菜交易需求，更因獨特綠屋頂設計，成為結合觀光和食農教育的平台，桃市府也可多加參考。

桃園 議員

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