竹市教育處長童鳳嬌閃辭震驚地方 處長暫由他代理

新竹市政府教育處長童鳳嬌閃辭處長，今天歸建新竹縣教育局服務。消息近日傳出時，就震驚地方教育界，多名議員普遍對處長童鳳嬌任事抱持肯定，但竹市教育問題龐雜、難解，後續考驗市長高虹安用人智慧。童鳳嬌離開市府團隊後，目前由參議陳永源暫時代理教育處長一職。

童鳳嬌曾在新竹縣教育界服務，擔任過國中校長，是新竹市前市長童勝男的堂妹，去年高虹安首波小內閣人事，就延攬童鳳嬌到市府擔任教育處長。不過，新竹市教育問題無非類比新竹縣，童鳳嬌上任以來被認為較無法接新竹市教育地氣，但為人客氣、有問必答等評價也不錯。

時代力量市議員蔡惠婷說，童鳳嬌離開的消息傳出後，不少校長聞訊都很震驚，甚至不捨，顯見童人緣還不錯，雖然童沒那麼了解新竹市，但看得出她的努力，上任後跟市長推動營養午餐加價、代理老師全年聘期等，都是過去4年市府做不到的。但新竹市教育議題多，還有很多流標工程待解決，許多未竟之業，希望市府能盡快推出優質處長人選。

國民黨市議員張祖琰聞訊也覺得突然，她認為，新竹市教育難題多，身為教育處長確實「壓力山大」，可能過去服務經驗都不曾碰過這些難題，除了就近入學問題，還有工程流標等狀況很多，同樣期許新任處長能好好接手、有所突破，也希望後續人事穩定，讓教育能穩定發展。

民進黨市議員曾資程說，童鳳嬌教育處長人不錯，但新竹市教育議題狀況多，目前都無法完全兌現高虹安市長的選前政見，不僅就近入學開公聽會之後還沒有具體結果，安心通學專車據了解搭乘人數不多、「0到6歲市府養」加碼育兒津貼也無下文，更認為「首長個性決定施政風格」，狀況連連可以想見。