快訊

破碎的全家福照片：北韓綁架日本少女，真相永遠石沉大海？

太陽聯盟謝育全父親節入獄 高雄直播主之亂畫下休止符

潘孟安涉論文抄襲案 高師大學倫會：有瑕疵但未達撤銷學位程度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市教育處長童鳳嬌閃辭震驚地方 處長暫由他代理

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府教育處長童鳳嬌做到昨天最後一天。記者張裕珍／攝影
新竹市政府教育處長童鳳嬌做到昨天最後一天。記者張裕珍／攝影

新竹市政府教育處長童鳳嬌閃辭處長，今天歸建新竹縣教育局服務。消息近日傳出時，就震驚地方教育界，多名議員普遍對處長童鳳嬌任事抱持肯定，但竹市教育問題龐雜、難解，後續考驗市長高虹安用人智慧。童鳳嬌離開市府團隊後，目前由參議陳永源暫時代理教育處長一職。

童鳳嬌曾在新竹縣教育界服務，擔任過國中校長，是新竹市前市長童勝男的堂妹，去年高虹安首波小內閣人事，就延攬童鳳嬌到市府擔任教育處長。不過，新竹市教育問題無非類比新竹縣，童鳳嬌上任以來被認為較無法接新竹市教育地氣，但為人客氣、有問必答等評價也不錯。

時代力量市議員蔡惠婷說，童鳳嬌離開的消息傳出後，不少校長聞訊都很震驚，甚至不捨，顯見童人緣還不錯，雖然童沒那麼了解新竹市，但看得出她的努力，上任後跟市長推動營養午餐加價、代理老師全年聘期等，都是過去4年市府做不到的。但新竹市教育議題多，還有很多流標工程待解決，許多未竟之業，希望市府能盡快推出優質處長人選。

國民黨市議員張祖琰聞訊也覺得突然，她認為，新竹市教育難題多，身為教育處長確實「壓力山大」，可能過去服務經驗都不曾碰過這些難題，除了就近入學問題，還有工程流標等狀況很多，同樣期許新任處長能好好接手、有所突破，也希望後續人事穩定，讓教育能穩定發展。

民進黨市議員曾資程說，童鳳嬌教育處長人不錯，但新竹市教育議題狀況多，目前都無法完全兌現高虹安市長的選前政見，不僅就近入學開公聽會之後還沒有具體結果，安心通學專車據了解搭乘人數不多、「0到6歲市府養」加碼育兒津貼也無下文，更認為「首長個性決定施政風格」，狀況連連可以想見。

新竹 議員 高虹安

延伸閱讀

竹市教育處長轉任竹縣府 童鳳嬌：帶著豐滿感恩離開

竹市8月新制一次看 社福卡搭台鐵、卸貨格科技執法上路

迎國際風箏節 竹市風箏賽場改善工程開工

竹市前瞻補助款倒數 綠議員：前市長林智堅開源又節流

相關新聞

竹市8月新制一次看 社福卡搭台鐵、卸貨格科技執法上路

今天是8月1日，新竹市政府今天指出，8月起將陸續實施10項新措施，其中配合中央實施措施為6項包含社福卡可扣點搭乘台鐵，竹...

10年打造 機捷老街溪站通車

行政院長陳建仁昨出席機場捷運延伸A22老街溪站營運通車典禮，距離A21環北站1.6公里，花費173億元、歷時近10年興建...

國軍桃總院新醫療大樓上梁 張善政：南桃急救定心丸

國軍桃園總醫院新建醫療大樓今天上午舉辦上梁典禮，桃園市長張善政、國防部軍醫局長蔡建松等人共同主持，該新建急重症醫療大樓預...

竹縣敬老愛心卡今天起擴大服務 單趟次最多補助50元

為滿足年長者及身心障礙者交通行動的需求，並提升多元化便利運輸服務，新竹縣敬老愛心卡結合台灣鐵路管理局，今天起擴大服務範圍...

苗栗縣政府加速償債之說掀鍋 議會臨時會熱議

苗栗縣政府長短期公共債務361億多元，審計室主任郭麗玲今天在議會臨時會報告縣府去年總決算，建議縣府拿出誠意加速償債，引發...

汙染鳳山溪還違建 竹縣府限艾斯巴達7天內拆除否則強拆

新竹縣關西鎮鳳山溪6月間遭艾斯巴達公司違法汙染，遭新竹縣府重罰960萬並廢止該工廠登記證。新竹縣政府近日現勘發現，該公司...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦