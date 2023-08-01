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農地種電 苗栗通過率約5成

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

農委會2020年8月修法關門前，苗栗縣府受理219件非都土地興辦光電（俗稱農地種電）申請案，最近全部審查完畢，通過率約5成，面積78公頃多，一年約可供2萬6913戶家庭用電量。

環保等團體則對種電衝擊生態環境憂心忡忡，縣府強調委請廠商每年至少巡檢1次案場，即時影像監控，並將案場資訊及巡檢結果公布至「苗栗縣太陽光電案場巡查及生態環境監控巡檢資料庫系統」，掌握案情周邊生態環境變化，未依核准計畫使用或逾期未使用，得撤銷或廢止興辦事業計畫，並移請地政處等相關單位查處。

政府發展綠能政策，農地、山坡地裝置地面型太陽光電板，引發生態環境爭議，農委會2020年8月修法，限縮2公頃以下非都土地種電，關門前縣府受理219件，審查專案小組最近審查完通過110件，駁回99件，自行撤案9件，改申請容許1件。

審核通過的110件，有65件取得興辦事業計畫核准，45件待補正計畫書，110件申請總面積78.76公頃，總裝置容量8萬1348.9瓩，預計年發電量約96.9百萬度，一年約可供2萬6913戶家庭用電量。

縣府指出，2公頃以下非都土地設光電場關門後，申請案將從興辦事業計畫，升級至開發計畫，涉及農地變更使用等程序，門檻難度相對提高，2公頃至30公頃的光電場申請案，由縣府審查；30公頃以上由中央審查。

種電 農地 農委會

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