農地種電苗栗通過率約5成 78公頃1年發電約96.9百萬度

農委會2020年8月修法關門前，苗栗縣政府受理219件非都土地興辦光電（俗稱農地種電）申請案，最近全部審查完畢，通過率約5成，面積78公頃多，一年約可供2萬6913戶家庭用電量。

環保等團體則對於種電衝擊生態環境憂心忡忡，縣府強調委請廠商每年至少巡檢1次案場，即時影像監控，並將案場資訊，及巡檢結果公布至「苗栗縣太陽光電案場巡查及生態環境監控巡檢資料庫系統」，掌握案情周邊生態環境變化，督促符合興辦計畫，友善生態承諾事項，如有未依核准計畫使用或逾期未使用，得撤銷或廢止興辦事業計畫，並移請地政處等相關單位查處。

政府發展綠能政策，農地、山坡地裝置地面型太陽光電板，引發生態環境爭議，農委會2020年8月修法，限縮2公頃以下非都土地種電，關門前縣政府受理219件，審查專案小組最近審查完畢通過110件，駁回99件，自行撤案9件，改申請容許1件。

審核通過的110件，其中已有65件取得興辦事業計畫核准，45件待補正計畫書，110件申請的總面積78.76公頃，總裝置容量8萬1348.9瓩，預計年發電量約96.9百萬度，依每月家庭用電300度計算，一年約可供2萬6913戶家庭用電量。

縣府指出，2公頃以下非都土地設置光電場關門後，申請案將從興辦事業計畫，升級至開發計畫，涉及農地變更使用等程序，門檻難度相對提高，其中，2公頃至30公頃的光電場申請案，由縣政府審查；30公頃以上，由中央權責審查。