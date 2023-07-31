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竹科引進2輛大型電動巴士 8月起直達高鐵站、竹南園區

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹科學園區管理局8月1日起將引進2輛大型電動巴士行駛園區，並取代巡迴巴士橘線、紫線部分班次，將可直達竹北高鐵站、竹南園區。記者黃羿馨／攝影
新竹科學園區管理局8月1日起將引進2輛大型電動巴士行駛園區，並取代巡迴巴士橘線、紫線部分班次，將可直達竹北高鐵站、竹南園區。記者黃羿馨／攝影

為實現淨零排放、環保永續，新竹科學園區管理局8月1日起將引進2輛大型電動巴士行駛園區，並取代巡迴巴士橘線、紫線部分班次，提供新竹園區往返生醫園區及竹南園區直達服務，鼓勵園區廠商和從業人員搭乘，藉以移轉自駕車需求，改善竹科交通擁擠情形。

竹科管理局局長王永壯指出，響應政府淨零政策，竹科引進最新科技Model T都會智能電動巴士，具有車道偏移、內輪差警示、環景顯示及前方碰撞預警等功能，另設有數位後視鏡及電子換檔按鈕輔助駕駛員輕鬆平穩行駛車輛，園區也和各縣市政府合作整合巴士路線，盼未來能提供新竹火車站至竹科園區的巡迴巴士。

竹科管理局表示，竹科管理局自2016年引進中型電動巴士，成為首個引進電動巴士的科學園區，今天再宣布引進2輛大型電動巴士，竹科園區目前已累計2輛中型電動巴士及2輛大型電動巴士行駛巡迴巴士路線，實現淨零排放、環保永續。

竹科管理局指出，園區巡迴巴士在疫情前，1年約有70萬人次運載量，疫情後降為43萬，但因疫情趨緩後，運載量快速回升中，有了電動巴士加入園區大眾運輸服務，除可減少園區碳排量，也可帶給園區廠商從業人員更舒適的乘車空間，竹科管理局未來亦將持續推動電動車服務，朝綠色園區、智慧園區方向努力，落實低碳交通方針、達成友善園區環境。

竹科管理局自2016年引進中型電動巴士，成為首個引進電動巴士的科學園區，今天再宣布引進2輛大型電動巴士。記者黃羿馨／攝影
竹科管理局自2016年引進中型電動巴士，成為首個引進電動巴士的科學園區，今天再宣布引進2輛大型電動巴士。記者黃羿馨／攝影
整體座位更寬敞舒適，也沒有柴油車的油氣味。記者黃羿馨／攝影
整體座位更寬敞舒適，也沒有柴油車的油氣味。記者黃羿馨／攝影
Model T都會智能電動巴士，具有車道偏移、內輪差警示、環景顯示及前方碰撞預警等功能。記者黃羿馨／攝影
Model T都會智能電動巴士，具有車道偏移、內輪差警示、環景顯示及前方碰撞預警等功能。記者黃羿馨／攝影
為實現淨零排放、環保永續，新竹科學園區管理局8月1日起將引進2輛大型電動巴士行駛園區。記者黃羿馨／攝影
為實現淨零排放、環保永續，新竹科學園區管理局8月1日起將引進2輛大型電動巴士行駛園區。記者黃羿馨／攝影
竹科管理局局長王永壯（右）和台灣科學工業園區科學工業同業公會祕書長張致遠（左）一起體驗最新電動巴士。記者黃羿馨／攝影
竹科管理局局長王永壯（右）和台灣科學工業園區科學工業同業公會祕書長張致遠（左）一起體驗最新電動巴士。記者黃羿馨／攝影
橘線部分，將可直達竹北高鐵站、生醫園區。圖／竹科管理局提供
橘線部分，將可直達竹北高鐵站、生醫園區。圖／竹科管理局提供
紫線部分，可以直達竹南園區。圖／竹科管理局提供
紫線部分，可以直達竹南園區。圖／竹科管理局提供

巴士 電動車 竹科

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