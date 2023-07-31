竹科引進2輛大型電動巴士 8月起直達高鐵站、竹南園區

為實現淨零排放、環保永續，新竹科學園區管理局8月1日起將引進2輛大型電動巴士行駛園區，並取代巡迴巴士橘線、紫線部分班次，提供新竹園區往返生醫園區及竹南園區直達服務，鼓勵園區廠商和從業人員搭乘，藉以移轉自駕車需求，改善竹科交通擁擠情形。

竹科管理局局長王永壯指出，響應政府淨零政策，竹科引進最新科技Model T都會智能電動巴士，具有車道偏移、內輪差警示、環景顯示及前方碰撞預警等功能，另設有數位後視鏡及電子換檔按鈕輔助駕駛員輕鬆平穩行駛車輛，園區也和各縣市政府合作整合巴士路線，盼未來能提供新竹火車站至竹科園區的巡迴巴士。

竹科管理局表示，竹科管理局自2016年引進中型電動巴士，成為首個引進電動巴士的科學園區，今天再宣布引進2輛大型電動巴士，竹科園區目前已累計2輛中型電動巴士及2輛大型電動巴士行駛巡迴巴士路線，實現淨零排放、環保永續。