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機車格遭長期占用 區公所洽公無處停 竹市府：研議收費

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
新竹市北區區公所是市區重要洽公單位，地下室機車停車格遭占用嚴重。圖／民眾提供
新竹市北區區公所是市區重要洽公單位，地下室機車停車格遭占用嚴重。圖／民眾提供

新竹市北區區公所地下室的機車停車位，民眾迭有反映長期遭外送員與附近住戶占用，一停就是好幾天，除了閒置的報廢機車外，連身心障礙機車格也不例外，洽公一位難求，下雨天更嚴重，希望市府重視並改善。

市府回應表示，北區區公所地下停車場機車位112格委託經營，身障停車格遭占用問題，市府近期將張貼檢舉QR碼，並督導業者加強巡查，後續會與北區公所研議機車收費機制及設置柵欄管理，避免車格遭長期占用。

林姓女子反映說，北區區公所內市府單位眾多，一樓是衛生所，二樓以上還有戶政事務所、民政、經建、社政與調解委員會，若遇上颱風或大雨，也會提供沙包領取，平日洽公民眾很多，雖然區公所地下停車場機車停車位原本是提供給民眾洽公免費使用，近年遭外送員與附近住戶入侵，成為擺放外送機車、重機、報廢機車的免費停車場。

林女指出，市府勞工處曾也在北區區公所行政大樓內，2022年1月搬遷，洽公民眾應減少，但地下停車場能停機車的停車位卻被嚴重占位，有效能停車的車格不增反減，連身障車位也遭占用，走道也總是被亂停機車擋住，希望市府盡快研議改善的方案。

外送員 停車場 身障

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洽公車要停那裡？區公所機車格遭長期占用 竹市府：研議收費

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