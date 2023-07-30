竹市樹葬夯 評估推海葬

新竹市環保自然葬園區「詠生樹」啟用短短2年多，使用人數最近破1500人，成為非六都以外最熱門的樹葬區。市府民政處統計更意外發現，超過半數都是外縣市民眾申請「入住」。審計室報告肯定竹市樹葬成效，但也點出新竹靠海卻不見推動海葬，市府回應會評估與其他縣市合作規畫海葬。

環保自然殯葬趨勢抬頭，新竹市審計室查核市府2021年在生命紀念園區啟用的樹葬園區，發現其在全台非六都縣市共41處樹葬區當中，使用人數為第6多。由於前5名縣市樹葬區都啟用至少7年以上，竹市樹葬區啟用2年就有破千名往生者遷入，成效不俗。

市府殯葬管理所統計，「詠生樹」樹葬園區啟用迄今使用1510人，超乎市府預期，其中新竹市民741人、占比49.07%，外縣市769人、占比50.93%過半，又以新竹縣民居多。分析是因新竹縣沒有樹葬區，加上環保殯葬成趨勢、收費相對便宜致申請踴躍。

不過，審計室查核也發現，全台灣已有11縣市提供民眾申請海葬服務，內政部考核新竹市2021年殯葬管理業務時就要求新竹市應積極推動海葬，提供市民多元環保葬法。

竹市府民政處指出，新竹市為臨海縣市，並設置新竹漁港等區域，會有漁民作業需求，之後將參考其他縣市經驗、評估推動海葬服務。