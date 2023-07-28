影／「平民的銀行」儲蓄互助社深入偏鄉 在台成立60周年

除了銀行、農會和漁會，坊間還有一種「儲蓄互助社」是由民眾合作成立的非營利金融機構，社員不但可以儲蓄拿利息，也可以申請簡易貸款，今年正值儲蓄互助社運動在台屆滿60周年，將於8月26日早上10點於新竹縣府大禮堂舉辦慶祝大會。

台灣第一個成立的儲蓄互助社就在新竹，因此一甲子的慶祝大會選在新竹舉辦，格外有意義。中華民國儲蓄互助協會協會副理事長謝興隆說，儲蓄互助運動以地緣為主，透過儲蓄、互助，再發展到互惠，這群社員具有股東、顧客、老闆三大身分，透過社員大會能過問社務和分配盈餘等，盈餘會平均分給社員。

全台目前共有324個社，社員人數逾22萬662人，其中以原住民族為共同關係的社約占31%，高達6成的互助社位於偏鄉。謝興隆強調互助社以農為本，在偏鄉「互相分享與支援」，早期儲蓄互助以存款、貸款為主，後來與時俱進，增加信託基金保護、微型保險與創業、成家貸款，特別的是還有人壽儲蓄保險，這幾年全台受到疫情衝擊，許多人事業停頓，但儲蓄互助社沒有停頓，仍穩健的成長中。

走入新竹縣關西鎮，新竹縣家祿儲蓄互助社就位於馬路旁，是當地民眾的必經路段，這家互助社有4390位社員，等於是該里超過一半的民眾都是社員，感情相當熱絡。

謝興隆說，四年前，有一位種植一分地的蕃薯老農，採收期憂心滯銷，去儲蓄互助社尋求協助，儲蓄互助社社員協助用電鍋煮番薯，讓前來辦事的社員有機會品嚐，結果兩千斤的蕃薯不到20天就賣完了，也體現儲蓄互助社的互助精神。

這次儲蓄互助社在台灣行腳一甲子，接下來將透過老照片及文物回顧、舉辦慶祝大會等系列活動，突顯儲蓄互助社運動的推展為「平民的銀行」，要協助協助社會上經濟相對弱勢者累積資產自立脫貧的角色。