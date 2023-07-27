竹市開辦低收及中低收長者營養金補助 今年首次發放本月底入帳

新竹市政府積極落實「老幼共好」施政策略，市長高虹安指出，市府開辦低收及中低收入戶長者營養金補助，提供每月1000元，讓長者補充營養，今年第一次發放時間為7月31日，預計631名長者受惠。

高虹安說明，市府推動各項老人福利及服務不遺餘力、積極辦理照顧長者生活的便利措施，除了持續發放安老津貼、擴大敬老愛心卡使用項目，同時照顧經濟弱勢長者，開辦發放營養金補助，讓長者可以選購及補充營養食品，生活過得更健康。

社會處表示，新開辦的低收及中低長者營養金補助，市府會主動調查設籍竹市年滿65歲以上的列冊低收入戶及中低收入戶長者，依符合福利身分期間計算核發月數，每月發放營養補助費1000元。

社會處說明，今年度規畫2次撥款，分別是7月31日及12月26日。7月發放的款項是依長者今年1月到6月符合福利身分期間來計算核發月數並撥款；而12月發放的款項則是長者7月到12月符合福利身分期間計算核發月數並撥款，此外，會以長者熟悉的郵局匯款方式核撥。

社會處指出，以列冊低收入戶老人黃姓婦人為例，黃自今年3月1日起有低收入戶的資格至今，所以截至今年6月，黃共4個月有福利資格，因此今年7月31日黃奶奶的郵局帳戶會收到4000元營養補助金入帳，市府全方位照顧有需求的長者，完善守護爺奶的健康。