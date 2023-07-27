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新竹站前「金石堂」將熄燈 網嘆：我的青春都在這啊

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
位於新竹市區的金石堂新竹店因租約到期，將於8月6日結束營業。圖／取自金石堂新竹店臉書粉絲專頁
位於新竹市區的金石堂新竹店因租約到期，將於8月6日結束營業。圖／取自金石堂新竹店臉書粉絲專頁

位於新竹市區的金石堂新竹店陪伴許多新竹人長大，店家今天在臉書粉絲專頁發出公告，表示因為租約到期將營業至8月6日，並向所有來過店裡的民眾致謝。消息一出立刻引發網路熱議，不少人大嘆「時代的眼淚」、「我的青春都在這啊」，也感謝金石堂帶給他們的美好回憶，留言滿滿不捨。

隨大環境變遷，新竹站前商圈發展不復以往盛況，實體書店原本有誠品書店、金石堂、展書堂、古今集成、墊腳石等連鎖店面，乘載不少七、八年級生的青春回憶，但書店陸續吹熄燈號，隨著金石堂宣布將於8月6日結束營運之後，實體書店寥寥可數。

金石堂新竹店在臉書發出結束營業消息，謝謝所有曾經來過金石堂新竹店的朋友，「天下無不散的宴席」，並感性寫下隨時間一天天倒數，心中不捨情緒越來越多，現在實體書店真的越來越少了，也希望大家持續支持實體書店，能細細品味一本喜歡的書，是一件很幸福的事。

消息一出在新竹地方臉書社團獲得熱烈討論，不少網友回憶以前高中補習完後，都會去金石堂看書等爸媽，也有人說下班後常到金石堂翻書滋養心靈，乘載滿滿美好的回憶。不少網友也對金石堂將吹熄燈號感到可惜，市區越來越荒涼，讓人不勝唏噓。

金石堂

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