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竹縣湖口清原芋圓飲品腸桿菌超標 衛生局罰3萬

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
湖口鄉「清原芋圓」的「芋頭冰沙」經抽驗及複驗，其腸桿菌科均不符規定。圖／新竹縣政府提供
湖口鄉「清原芋圓」的「芋頭冰沙」經抽驗及複驗，其腸桿菌科均不符規定。圖／新竹縣政府提供

新竹衛生局執行食品藥物管理署「112年度現場調製飲品及冰品稽查專案」計畫，抽查核縣內15 家業者，雖作業場所環境衛生尚符合規定，但湖口鄉「清原芋圓」的「芋頭冰沙」經抽驗及複驗，其腸桿菌科均不符規定，新竹縣衛生局已依違反食品安全衛生管理法裁處3萬元整罰鍰。

新竹縣衛生局指出，為確保民眾享用冰品的衛生安全，近日針對縣內冰品製造廠、飲冰品配料製造廠作業環境、產品標示等，進行稽查並抽樣檢驗，這次抽查15家業者，抽驗包括微生物標準、食品添加物、咖啡因和糖類等標示。

針對「清原芋圓」抽驗不符規定的「芋頭冰沙」，新竹縣衛生局立即要求業者停止販售，且應改善現場調製環境的衛生、維持器具的清潔及產品保存在適當溫度，待改善完成且「芋頭冰沙」送驗符合規定後始得販售，經查本案複驗微生物標準已符合規定。

新竹縣衛生局呼籲，民眾在選購飲冰品時，要注意店家的衛生狀況，避免購買不合格的產品，以保障自己的健康。

針對「清原芋圓」抽驗不符規定的「芋頭冰沙」，新竹縣衛生局立即要求業者停止販售。圖／新竹縣政府提供
針對「清原芋圓」抽驗不符規定的「芋頭冰沙」，新竹縣衛生局立即要求業者停止販售。圖／新竹縣政府提供

衛生局 新竹 冰品

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