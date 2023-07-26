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苗栗火車頭園區 年底竣工

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導

斥資近10億元籌建的苗栗火車頭園區目前第2期工程進度已近8成，轉車台大廳、列車展示館等主建築雛形已現，矗立於苗栗火車站周邊，未來將成站區周邊醒目地景，台鐵昨表示，工程將在11月底完工，屆時將與第1期願景館、地方文創小舖、微型聚落等一併辦理竣工大典並推出特展，爭取明年6月前正式開園營運。

苗縣文化觀光局指出，客委會辦理的「火車頭園區建置計畫」由內政部營建署代辦工程，第1階段工程去年10月底完工，其中文創小舖將由工藝家進駐並結合台灣生活文創商品販售，微型聚落及主題餐廳將引進知名餐飲、藝文連鎖品牌並展售農特產品，願景館則邀集客家在地美食及咖啡商家進駐。

第2階段工程去年6月開工，工程包含轉車台大廳、投煤練習場、記憶通廊、列車展示館及文物故事館等工程項目，目前7月中旬預定進度77.23%、實際進度77.49%，其中列車展示館及轉車台大廳正進行金屬屋頂及外牆帷幕的安裝，其餘工項如泥作施作、地坪灌漿及鋁門窗與外牆金屬隔柵等安裝作業陸續進行中。

台鐵資產開發中心表示，第1階段願景館、文創小舖、主題餐廳原定今年底先開幕，目前計畫有變動，將爭取明年6月前與第2階段工程一併開園營運；第2階段工程11月竣工後，兩期工程將一併辦竣工典禮及特展。

文創 車展 願景

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