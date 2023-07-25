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每公里專案補貼52元 新竹客運有望代駛至明年底

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹客運去年3月向公路總局申請54條路線屆期不續營，其中41條路線行經新竹縣轄內。圖／新竹縣政府提供
新竹客運去年3月向公路總局申請54條路線屆期不續營，其中41條路線行經新竹縣轄內。圖／新竹縣政府提供

新竹客運去年3月向公路總局申請54條路線屆期不續營，其中41條路線行經新竹縣轄內，影響鄉親權益甚鉅。新竹縣交通旅遊處長戴志君今與桃園市政府、新竹市政府、苗栗縣政府等交通局處長共同商討，最終同意專案補貼每公里約52元，盼讓新竹客運以現有路線代駛至明年12月31日止，全案尚待後續送大會審議，同時也會爭取新竹客運配合TPASS上路，提高業者續營意願。

新竹縣交旅處指出，據新竹客運資料，該公司申請不續營的54條路線中，有41條與新竹縣、市及桃園市相關，且有19條全路線行駛新竹縣境內，這41條路線裡，至去年9月12日到期者有26條，今年9月12日到期者則有15條。在疫情前，每年服務約600萬人次，而去年在受疫情影響下，仍有超過300萬人次搭乘，顯示民眾對大眾運輸的強烈需求。

新竹縣政府在上周五（21日）於「桃竹竹苗區域治理平台」會議提案，聯合桃園市、新竹市與苗栗縣共同發聲，要求主管機關公路總局以專案方式妥善處理，且應比照鄰近縣市的市區公車，補貼每車公里成本52元至53元不等，藉此提高客運業者營運的意願。

此外，配合行政院TPASS通勤月票，「桃竹竹苗生活圈通勤月票」已於今年7月21日審查通過，力拚今年10月上線。新竹縣交旅處將根據今天會議的決議，爭取新竹客運配合TPASS上路，希望在運量提升下，業者願繼續營運原來的客運路線。

新竹 TPASS 客運

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