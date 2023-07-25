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入選「500碗」小吃美食 苗栗阿嬤臭豆腐讓學生考滿分就可換一份

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣通霄廟口阿嬤臭豆腐搭配泡菜及酸菜，別具風味。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣通霄廟口阿嬤臭豆腐搭配泡菜及酸菜，別具風味。記者吳傑沐／攝影

「500輯」團隊全台小吃新指南「500碗」，苗栗縣三義彩雲麵食、通霄廟口阿嬤臭豆腐入選，彩雲麵食綜合麵讓顧客料多全到位，阿嬤臭豆腐加泡菜、酸菜，都風味別具，縣長鍾東錦驚艷大讚美味。

第1屆「500碗」全台小吃新指南上個月公布，通霄廟口阿嬤臭豆腐、三義彩雲麵食上榜，鍾東錦頒贈「苗栗之光」致賀，今天並由縣議員羅貴星、三義鄉長呂明忠等人陪同，到三義鄉公有市場彩雲麵食，點了一碗招牌的綜合麵，鍾東錦讚賞麵食的湯頭很棒，麵條Q彈、不油膩，料多實在又道地。

彩雲麵食3代50年老店，第1代從路邊攤起家，第2代彭旋妮接手後，遷進市場繼續經營，當時經濟司要求取店名製作招牌，直接以女兒張彩雲取名，「500碗」入選的綜合麵是來店必點，前縣議員黎旭欽到三義一定會報到。

綜合麵有豬肝、豬頭肉、粉腸、摃丸、水晶餃、豆腐等配料，還有特調辣椒醬、蒜蓉醬及白醋沾料，相當對味，還可以客製化加上餛飩等，美味全到位，口耳相傳成彩雲麵食的招牌。

此外，通霄廟口阿嬤臭豆腐開業也有50年歷史，第2代老闆娘黃淑雲表示，自製臭豆腐是天然發酵製作而成，臭豆腐外酥內嫩，搭配泡菜之外，還添放酸菜，口味搭是絕配，阿嬤臭豆腐也會繼續聽「阿嬤」的話，堅持並保持食材品質，將好味道留給顧客。

阿嬤臭豆腐約40年前開始，學生拿100分試卷換一份臭豆腐，至今從未間斷，黃淑雲接手後更是從國小向上延伸到大學生，今年暑假剛換新店址，已經送出近200份100分的臭豆腐，希望能鼓勵孩子用功讀書。

苗栗縣通霄廟口阿嬤臭豆腐搭配泡菜及酸菜，別具風味。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣通霄廟口阿嬤臭豆腐搭配泡菜及酸菜，別具風味。記者吳傑沐／攝影
「500碗」全台小吃新指南上個月公布，苗栗縣通霄廟口阿嬤臭豆腐上榜，縣長鍾東錦頒贈「苗栗之光」致賀。圖／苗栗縣政府提供
「500碗」全台小吃新指南上個月公布，苗栗縣通霄廟口阿嬤臭豆腐上榜，縣長鍾東錦頒贈「苗栗之光」致賀。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣三義彩雲麵食招牌的綜合麵，前議員黎旭欽到三義必點。記者范榮達／攝影
苗栗縣三義彩雲麵食招牌的綜合麵，前議員黎旭欽到三義必點。記者范榮達／攝影
「500碗」全台小吃新指南上個月公布，苗栗縣三義彩雲麵食上榜，縣長鍾東錦頒贈「苗栗之光」致賀。記者范榮達／攝影
「500碗」全台小吃新指南上個月公布，苗栗縣三義彩雲麵食上榜，縣長鍾東錦頒贈「苗栗之光」致賀。記者范榮達／攝影

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