入選「500碗」小吃美食 苗栗阿嬤臭豆腐讓學生考滿分就可換一份

「500輯」團隊全台小吃新指南「500碗」，苗栗縣三義彩雲麵食、通霄廟口阿嬤臭豆腐入選，彩雲麵食綜合麵讓顧客料多全到位，阿嬤臭豆腐加泡菜、酸菜，都風味別具，縣長鍾東錦驚艷大讚美味。

第1屆「500碗」全台小吃新指南上個月公布，通霄廟口阿嬤臭豆腐、三義彩雲麵食上榜，鍾東錦頒贈「苗栗之光」致賀，今天並由縣議員羅貴星、三義鄉長呂明忠等人陪同，到三義鄉公有市場彩雲麵食，點了一碗招牌的綜合麵，鍾東錦讚賞麵食的湯頭很棒，麵條Q彈、不油膩，料多實在又道地。

彩雲麵食3代50年老店，第1代從路邊攤起家，第2代彭旋妮接手後，遷進市場繼續經營，當時經濟司要求取店名製作招牌，直接以女兒張彩雲取名，「500碗」入選的綜合麵是來店必點，前縣議員黎旭欽到三義一定會報到。

綜合麵有豬肝、豬頭肉、粉腸、摃丸、水晶餃、豆腐等配料，還有特調辣椒醬、蒜蓉醬及白醋沾料，相當對味，還可以客製化加上餛飩等，美味全到位，口耳相傳成彩雲麵食的招牌。

此外，通霄廟口阿嬤臭豆腐開業也有50年歷史，第2代老闆娘黃淑雲表示，自製臭豆腐是天然發酵製作而成，臭豆腐外酥內嫩，搭配泡菜之外，還添放酸菜，口味搭是絕配，阿嬤臭豆腐也會繼續聽「阿嬤」的話，堅持並保持食材品質，將好味道留給顧客。