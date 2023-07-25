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防戰爭、地震 苗栗爭取5千萬建置地下備援災害應變中心

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣災害應變中心設在消防局3樓，因應可能發生的戰爭、地震等極端狀況，規畫另建置地下備援災害應變中心。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗縣災害應變中心設在消防局3樓，因應可能發生的戰爭、地震等極端狀況，規畫另建置地下備援災害應變中心。圖／苗栗縣政府消防局提供

苗栗縣災害應變中心設在消防局3樓，因應可能發生的戰爭、地震等極端狀況，破壞或損壞設備，造成應變中心癱瘓，爭取中央核列5000多萬元，2025年建置地下備援中心，以備萬一。

縣府團隊今年6月12日起6天到日本考察，其中，東京都廳防災策略是重要取經項目，縣府消防局長匡夢麟表示，東京都是日本首都，與台灣同是地震及颱風頻繁地區，「他山之石，可以為錯」。

匡夢麟說，消防局參考日本的備災觀念，規畫2025年在消防局第一救災救護大隊苗栗分隊地下室，建置地下備援災害應變中心，計畫經費5000多萬元，中央補助4600多萬元，縣府自籌500餘萬元。

消防局指出，地下備援災害應變中心復製一套災害應變中心設備，將來萬一發生戰爭、地震等狀況，造成大規模的災害，並影響應變中心正常功能，備援中心設在地下，相對安全性較高，可以馬上替代，相關人員進駐，啟動指揮應變。

另，中部萬安46號演習7月27日下午1點半，實施30分鐘警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制，並在中華電信中部地區行動通信系統苗栗嘉盛機房，模擬遭敵軍飛彈攻擊後，衍生建築物倒塌、火災搶救；防空警報下午2點解除，在苗栗市清華活動中心模擬戰時災民收容救濟站開設演練。

縣警局指出，萬安演習在苗栗市要驗證「車停、人就近疏散」，行駛中車輛靠邊停放下車，駕駛、乘員就近進入防空疏散避難設施，其他17鄉鎮市仍要路邊停車，駕駛、乘員不必下車，如果經勸導仍不配合，依據民防法可處罰3萬元至15萬元。

日本 地震 萬安演習

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