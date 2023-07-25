機捷延伸A22老街溪站測試達標 鄭文燦：7月31日通車

行政院副院長鄭文燦今天上午搭乘機捷A21環北站至A22老街溪站列車，視察機捷延伸A22站通車營運準備工作，他對A22站機捷進行穩定性測試1.6萬趟次、穩定性高達99.7%滿意，鄭文燦表示，延伸A22站經過整個穩定性測試順利達標，交通部7月7日發給營運許可，來此做最後確認，宣布A22老街溪站將在7月31日正式通車。

鄭文燦由桃園市副市長王明鉅、交通部次長胡湘麟及台鐵局、桃捷等人員陪同，並從A21環北站搭乘普通車直達A22老街溪站視察和聽取台鐵局、桃捷簡報說明，機捷A21站延伸至A22老街溪站，距離約1.6公里，採取新舊號誌系統整合的二段控制系統並存，為國內捷運工程首創，鄭在營運通車前最後確認，達成去年蔡英文總統視察指示交通部今年7月完成通車承諾。

鄭文燦表示，機場捷運延伸A22老街溪站、A23中壢車站，可以讓中壢和機場捷運連結，總經費超過170億元，「這是非常重要的最後一哩路」，鐵道局過去克服鄰接老街溪問題，包括老街溪整治和A22站配合，老街溪這一站可以連結到中壢市區，鄰接老街溪站周邊進行調整，這裡將來會是中壢人生活重要的重心。

為配合桃園鐵路地下化、中壢共構車站擴大，延伸A22站計畫是非常重要的一步，機場捷原採有人駕駛模式，未來綠線採取自動無人駕駛模式，桃捷提早進駐測試車輛，每個車輛要有兩套控制系統，桃捷公司接手營運後，桃園市政府要針對公車接駁做更好規劃，也納入TPASS 1200通勤月票，讓通勤族更方便。

鄭文燦說，因為1200通勤月票關係，更多人選擇搭機捷，現在機捷運量一天達9萬多人次，恢復疫情前水準，出國旅客逐漸回到正常，機捷列車數量不夠，他希望交通部鐵道局評估，將車廂數量納入A22、A23站的計畫檢討修正，如果可行，就納入增購車廂計畫，「我會再跟交通部好好討論」。