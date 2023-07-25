竹縣開挖鳳山溪 汙泥交檢查辦

新竹縣關西鎮鳳山溪6月遭汙染，環保局重罰汙染來源艾斯巴達公司960萬6000元。因該司未提清除計畫，縣長楊文科昨帶隊清除汙泥時說，會「挖到沒有汙染底泥為止」，除將汙泥當證據交由檢方，也會向業者追討清除費用。楊文科還建議中央在該處設置「水質水量保護區」，未來新設工廠也會加強審核。

由於鳳山溪底沉澱的汙染物未清除，太陽曝曬就揮發惡臭，居民憂吸入有毒害，且每逢大雨，溪底及岸邊廢土又被攪動，滲出不明物質。楊文科昨會同關西鎮公所，以人工清除關西淨水場後方邊坡殘餘汙染土壤，以及艾斯巴達後方邊坡至潮音禪寺間約60公尺的河川底泥。

楊文科說，縣府與鎮公所負責清淤範圍是上游，下游交由二河局清除，開挖深度至少1公尺，直到挖到沒有汙染底泥為止，開挖的汙泥會當作證據交給檢方採證。

竹縣環保局長朱振群表示，移除的底泥會送往檢驗室採樣分析，確認受汙土壤都清乾淨，工作才會停止，分析結果最快8月上旬出爐。

關西鎮長陳光彩肯定縣府作為，但仍希望楊文科重視鎮民要求工廠撤離的訴求。邱姓居民表示，希望縣府協助把鳳山溪納入水質水量保護區，同時重視關西的空氣汙染；黃姓居民說，應先針對鳳山溪、牛欄河沿岸工廠大體檢，不是只挖河床。

北斗里長劉禮浩認為，縣府要更有魄力，拒絕新設工廠，沿岸工廠也要撤遷，才是根本解決之道。

對此，朱振群說，關西鎮鳳山溪沿岸列管業者共13家，僅5家還沒查完，查完的8家都符合法規規範，日後持續加強稽查。