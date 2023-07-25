聽新聞
test
0:00 / 0:00

加速公設開發 苗研議優先容積移轉

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣政府研議獎勵容積移轉，加速公共設施保留地開發。本報資料照片
苗栗縣政府研議獎勵容積移轉，加速公共設施保留地開發。本報資料照片

苗栗縣內許多公共設施保留地遲遲無法開發，縣府研議獎勵建築基地容積移轉，初步規畫以苗栗市、頭份市及竹南鎮，就生活圈、交通瓶頸道路優先容移，並佐以代金輔助取得容積方式，加速公設興闢。

苗縣府限於經費，許多公共設施無力徵收取得，影響環境品質，工商發展處指出，新竹縣等許多縣市政府都採取容積移轉辦法，部分縣市採建商取得優先容移的公共設施用地，部分縣市採建商以代金輔助取得容積率，加速公設取得開發，也有明顯效果。

苗縣府初步規畫以苗栗市、頭份市及竹南鎮辦理，工商發展處指出，3市鎮都市化程度高，但有些道路未開闢，或已開闢、公家單位卻還沒徵收，研議由建商取得後，再捐給縣府或公所道路主管機關，或採代金方法，捐給縣府或公所，再另行開闢，至於建商基地目前最高的獎勵容積率是30%。

縣府參考外縣市經驗，最近將召開座談會，徵詢專家學者、其他縣市政府、公，及建築、地政相關公會的意見，研議公共設施保留地優先地區及順位，縣府後續推動引導優先地區的公設保留地先捐贈，才能取得獎勵容積，政府可省錢，也有助都市開發。

建築 新竹 主管

延伸閱讀

建商延遲交屋暴增吃定消費者？ 專家：一招反制賣方

加速公共設施開發 苗栗研議優先容積移轉

延遲交屋問題有解 買方可要求賠償

苗栗縣建置一村里一據點 竹南鎮山佳里據點今揭牌啟用

相關新聞

竹縣開挖鳳山溪 汙泥交檢查辦

新竹縣關西鎮鳳山溪6月遭汙染，環保局重罰汙染來源艾斯巴達公司960萬6000元。因該司未提清除計畫，縣長楊文科昨帶隊清除...

大勇市地重劃進度慢？桃市府：明年底如期完工

桃園市八德區大勇市地重劃案籌備多年，去年11月終於開工，地方寄望籌設新校，滿足就學需求，不過目前工程進度僅約20%，遭質...

竹北天坑鄰房鑑定 豐邑：安全無虞

新竹縣竹北天坑事件後，豐邑建設委託公會鑑定大有可為社區鄰房，報告出爐顯示安全沒問題，近日會重鋪勝利二路北向車道和莊敬六街...

加速公設開發 苗研議優先容積移轉

苗栗縣內許多公共設施保留地遲遲無法開發，縣府研議獎勵建築基地容積移轉，初步規畫以苗栗市、頭份市及竹南鎮，就生活圈、交通瓶...

桃園智慧公車站、號誌 無電形同虛設

桃園市多處交通設施完工卻未通電啟用，包括65處智慧公車站牌、25處紅綠燈號誌和部分候車亭等，平鎮區平興國中YouBike...

加速公共設施開發 苗栗研議優先容積移轉

苗栗縣內許多公共設施保留地，遲遲無法開發，縣府研議獎勵建築基地容積移轉，初步規畫以苗栗市、頭份市及竹南鎮，就生活圈、交通...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦