加速公共設施開發 苗栗研議優先容積移轉

苗栗縣內許多公共設施保留地，遲遲無法開發，縣府研議獎勵建築基地容積移轉，初步規畫以苗栗市、頭份市及竹南鎮，就生活圈、交通瓶頸道路優先容移，並佐以代金輔助取得容積方式，加速公設興闢。

縣府限於經費，許多公共設施無力徵收取得，影響環境品質，縣府工商發展處指出，新竹縣等許多縣市政府都採取容積移轉辦法，其中，有部分縣市採建商取得優先容移的公共設施用地，有部分縣市採建商以代金輔助取得容積率，加速公設取得開發，也有明顯的效果。

縣府初步規畫以苗栗市、頭份市及竹南鎮辦理，工商發展處指出，3市鎮都市化程度高，但有些道路未開闢，或是已開闢，公家單位卻還沒有徵收，研議由建商取得後，再捐給縣府或是公所道路主管機關，或採用代金的方法，捐給縣府或公所，再另行開闢，至於建商基地目前最高的獎勵容積率是30%。

縣府參考外縣市經驗，最近將召開座談會，徵詢專家學者、其他縣市政府、公所，及建築、地政相關公會的意見，研議公共設施保留地優先地區及順位，縣府後續推動引導優先地區的公設保留地先捐贈，才能取得獎勵容積，政府可以省錢，也有助於都市開發。