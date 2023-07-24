萬安演習竹縣模擬瓦斯氣爆 竹北市首度實施車停人疏散

北部地區今天於下午1點30分至2點進行萬安46號軍民聯合防空演習，新竹縣竹北市今年首度實施「車停、人就近疏散」措施，並於新竹瓦斯公司竹北服務處辦理戰災搶救演練，過程模擬瓦斯公司遭遇空襲導致爆炸、失火等搶救作為。新竹縣警察局指出，演習期間秩序良好，未有民眾不聽勸阻違規情形。

新竹縣長楊文科於演習中擔任指揮官，全程視察演練。他指出，受烏俄戰爭和中共軍機擾台影響，如何做好防空演練特別重要。今年新竹縣以竹北市當作驗證城市，進行「車停、人就近疏散」管制，過去民眾遇萬安演習不需要下車，但今天駕駛都需下車實際進入防空設施避難。

楊文科也說，這次也在新竹瓦斯公司竹北服務處辦理戰災搶救演練，模擬瓦斯氣爆時如何修復管線、搶救火勢，以及緊急進行傷患處置等，都是過去沒有、今年首創，至於新竹有很多高科技產業，雖然半導體廠產線不能停工，但高科技產業也都要配合緊急疏散。