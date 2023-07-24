苗栗縣建置一村里一據點 竹南鎮山佳里據點今揭牌啟用

苗栗縣政府24日成立竹南鎮山佳里社區照顧關懷據點，由縣長鍾東錦偕同地方各界舉行熱鬧的揭牌儀式。鍾縣長宣佈山佳里是全縣第206個關懷據點，佈建率75%、也是竹南鎮第23個據點，未來結合在地資源和社團法人台灣食物銀行聯合會，提供共餐、健康促進、關懷訪視等多元服務功能，達到「在地老化、健康老化」的目標。

今天上午11點，鍾東錦率社會處長楊文志等縣府團隊，與地方各界人士到場觀禮，在山佳里社區活動中心舉行關懷據點揭牌儀式；台北市忠勤里長、社團法人台灣食物銀行聯合會理事長方荷生，配合據點提供食物等資源，今天也專程參與揭牌儀式。鍾縣長頒發開辦費15萬給據點，參觀共餐廚房時，盛讚志工媽媽手藝不輸給星級餐廳主廚，色香味和營養俱全，並分送實用的放大鏡指甲剪給長者。

鍾東錦表示，縣府和立委陳超明已向中央爭取1億經費，將在銅鑼鄉興建苗栗縣第3家公營安養中心，未來要求5~10%床位讓縣府調度，照顧中低收入戶等弱勢族群長輩。同時，隨著物價上漲，縣府明年也將視預算，提高補助共餐經費2成目標努力。

社會處長楊文志說，感謝台灣食物銀行聯合會將台北弱勢家庭的照顧模式，支援相關資源，融入山佳的關懷據點。目前全縣志工人數已達3534人，每個月透過據點服務照顧1萬5800位社區長輩，縣府今年已爭取衛福部補助1億2165萬，縣府自籌610萬，運用公益彩券盈餘經費，用於關懷據點照顧長者的共餐及活動課程，繼續朝向設置一村里一據點為目標而努力。