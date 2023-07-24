桃園市力拚設國家風景區 搶先推6大遊程暢玩北橫

桃園市政府力拚設立北橫國家風景區，今天推出「探索北橫」觀光品牌，規畫6條遊程，讓民眾以壯闊景觀、原民文化、風味美食等主題暢遊北橫。對於北橫國家風景區申設進度，觀旅局表示，市府5月已修正評鑑報告書送交行政院審查，交通部觀光局預計8月派委員到場會勘，決定是否同意設置。

北橫國家風景區預計涵蓋桃園、新北、宜蘭約4.6萬多公頃土地，除現有景點，觀旅局也爭取開發原始風景和溫泉處女地，桃園復興的爺亨、羅浮、義盛等溫泉區已納整體規畫。

市長張善政今天表示，北橫沿路有小烏來、羅浮、角板山、拉拉山等壯闊美景，還有水蜜桃、甜柿等豐盛農產品，沿線景點其實不輸中橫、南橫，是值得開發的觀光勝地。

「桃園爭取多年，北橫很有機會變成下一個國家風景區，相信很快有好結果。」張善政說，今年交通部觀光局提供2.6億元經費補助，包括小烏來宇內溪、羅浮溫泉、巴陵驛站、上巴陵地區及慈湖園區等景點都正在進行改善與優化工程，預計今年底前將陸續完工，屆時北橫沿線景點會具備更完善的設施，希望各界共同努力擦亮這塊「觀光旅遊的寶石」，吸引全國甚至全世界遊客到訪。

風景管理處長廖育儀表示，去年底北橫國家風景區計畫已提送交通部觀光局審議，針對委員提出意見，市府5月已修正內容送交行政院審查，目前已向中央建議先辦理等級評鑑，若委員們評定認為條件足以畫設國家級風景區，後續才須召開部落會議，取得原住民族同意辦理畫定相關作業。

在國家風景區設立前，觀旅局搶先推出北橫主題遊程。6大路線包括「文藝復興」帶領遊客體驗泰雅族人文巡禮、「知竹常樂」體驗復興桂竹農趣、「獵徑尋蹤」體驗原民狩獵文化、「躍動青春」體驗高空彈跳、「泰山歷險」體驗環教食農、「溪遊山水」體驗石門水庫藍色公路之美。