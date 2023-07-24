杜蘇芮颱風威脅增！桃園市部署8處抽水機 機動操作43閘門啟閉

桃園市政府水務局今天表示，杜蘇芮颱風目前強度持續增強，不管有無登陸，可預期破壞力會很驚人，中央氣象局預估將陸續發布海上、陸上颱風警報。桃園市水務局長劉振宇表示，先前已完成汛期例行的防災工作，目前針對颱風積極備戰，在全市8處部署抽水機，人員全部待命配合通知進駐。

劉振宇說，8處預布抽水機地點包含龜山區公1、4滯洪池、文明路與中壢區崁頂路、吉林路、八德區茄苳路、平鎮區三興路及楊梅區梅獅路，都屬於豪大雨時易淹水區，抽水設備會提前完成試運轉。水務局針對43處水閘門做好啟、閉操作，同時桃園區連繫龍壽街83巷口等3處灌溉溝水閘門完成防汛啟閉加強警戒，滯洪池也會視情況預先抽放水，其中包含漁管處滯洪池、14A滯洪池、大湳滯洪池、樹仁三街滯洪池等。

水務局預計今天下午日會再召開颱風整備會議，運用智慧防災兵棋圖台，再次確認防汛工作是否逐一完成。並請13區公所備好領用砂包，民眾可於明天上午10點起向各里長洽詢或向各區公所登記領取。呼籲處低窪地區或鄰近河川區的住戶請提高警覺，也歡迎民眾利用手機及平板電腦下載「水情看桃園」APP，具有淹水點即時推播及氣象局警報推播功能等。

水務局表示，受颱風外圍環流影響，明天起桃園將會開始漸有短暫陣雨，周三風雨逐漸加大，預估周四風雨最強，全市可達大雨或豪雨等級，已通知各工地、出流管制開工案件做好防颱整備，包括請復興區公所針對易成孤島地區加強物資、通訊、機具預置及預防性疏散撤離與收容安置準備。