快訊

衣服裡面多一個「小圈圈掛繩」掛衣架？ 內行曝真實用途

杜蘇芮具致災性 彭啟明：中南部「這天」有較高機會颱風假

陸中學體育館屋頂坍塌致11死 網傳官方阻擋家長認屍

杜蘇芮颱風威脅增！桃園市部署8處抽水機 機動操作43閘門啟閉

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市政府水務局已經在龜山區公滯1滯洪池裝置大型抽水機，全面預防杜蘇芮颱風可能帶來的豪大雨。圖／桃園市政府水務局提供
桃園市政府水務局已經在龜山區公滯1滯洪池裝置大型抽水機，全面預防杜蘇芮颱風可能帶來的豪大雨。圖／桃園市政府水務局提供

桃園市政府水務局今天表示，杜蘇芮颱風目前強度持續增強，不管有無登陸，可預期破壞力會很驚人，中央氣象局預估將陸續發布海上、陸上颱風警報。桃園市水務局長劉振宇表示，先前已完成汛期例行的防災工作，目前針對颱風積極備戰，在全市8處部署抽水機，人員全部待命配合通知進駐。   

劉振宇說，8處預布抽水機地點包含龜山區公1、4滯洪池、文明路與中壢區崁頂路、吉林路、八德區茄苳路、平鎮區三興路及楊梅區梅獅路，都屬於豪大雨時易淹水區，抽水設備會提前完成試運轉。水務局針對43處水閘門做好啟、閉操作，同時桃園區連繫龍壽街83巷口等3處灌溉溝水閘門完成防汛啟閉加強警戒，滯洪池也會視情況預先抽放水，其中包含漁管處滯洪池、14A滯洪池、大湳滯洪池、樹仁三街滯洪池等。

水務局預計今天下午日會再召開颱風整備會議，運用智慧防災兵棋圖台，再次確認防汛工作是否逐一完成。並請13區公所備好領用砂包，民眾可於明天上午10點起向各里長洽詢或向各區公所登記領取。呼籲處低窪地區或鄰近河川區的住戶請提高警覺，也歡迎民眾利用手機及平板電腦下載「水情看桃園」APP，具有淹水點即時推播及氣象局警報推播功能等。

水務局表示，受颱風外圍環流影響，明天起桃園將會開始漸有短暫陣雨，周三風雨逐漸加大，預估周四風雨最強，全市可達大雨或豪雨等級，已通知各工地、出流管制開工案件做好防颱整備，包括請復興區公所針對易成孤島地區加強物資、通訊、機具預置及預防性疏散撤離與收容安置準備。

滯洪池 杜蘇芮颱風 桃園

延伸閱讀

杜蘇芮颱風來襲 高市府籲農民加強防範減輕災損

苦等近4年終於等到杜蘇芮颱風 預期南部旱象可紓解

防杜蘇芮颱風 林右昌視察災害應變中心防颱整備

杜蘇芮具致災性 彭啟明：中南部周四有較高機會颱風假

相關新聞

竹市23處路邊裝卸貨停車格 8月試辦智慧停車柱科技執法

新竹市路邊停車格目前以人工收費，不但收費效率低、耗費人力，也無法即時掌握路邊車格使用狀況，不少民眾向市府反映，裝卸貨停車...

竹北天坑／豐邑：社區鄰房鑑定報告出爐 安全無虞

日前竹北市公所委託第三方獨立單位全面檢視週遭道路安全，結果出爐為安全無虞、還路於民。豐邑建設執行長劉純芳表示，近日會主動...

杜蘇芮威脅增 桃園市部署8處抽水機 機動操作43閘門啟閉

桃園市政府水務局今天表示，杜蘇芮颱風目前強度持續增強，不管有無登陸，可預期破壞力會很驚人，中央氣象局預估將陸續發布海上、...

台72線苗栗路段施工 7月26日至8月16日兩階段管制交通

公路總局第二工程處苗栗工務段施工，改善台72線9公里至14公里西向車道，26日至8月16日將分兩階段，管制公館、苗栗、頭...

快搶！新竹職工免費攀岩班限25人 今中午開放網路報名

教育部體育署運動i臺灣計畫各項課程活動陸續展開，由新竹縣政府及新竹縣體育會主辦、新竹縣體育會攀岩委員會承辦的職工攀岩健身...

將傳統部落豐年祭帶進竹市 前頭目黃清得獲選模範父親

71歲男子黃清得在新竹市海山漁港生活30多年，是當地那魯灣部落的前頭目，為給孩子更好教育，讓妻兒有更好的生活，黃清得做板...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦