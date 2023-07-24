快訊

到處都蓋軌道 中央補助像在懲罰地方政府？

吃不到了！全台第6名炒飯 「艋舺阿龍炒飯」老闆曝近況

網傳恐嚇訂單！提供運費及槍枝要外送員到立委林淑芬服務處開槍 男致電稱惡作劇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

將傳統部落豐年祭帶進竹市 前頭目黃清得獲選模範父親

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
黃清得頭目（右）致力於阿美族文化傳承，曾擔任新竹市那魯灣協會理事長。圖／新竹市政府提供
黃清得頭目（右）致力於阿美族文化傳承，曾擔任新竹市那魯灣協會理事長。圖／新竹市政府提供

71歲男子黃清得在新竹市海山漁港生活30多年，是當地那魯灣部落的前頭目，為給孩子更好教育，讓妻兒有更好的生活，黃清得做板模工作多年，夏天揮汗如雨、冬天寒風刺骨，此外，他也致力阿美族的文化傳承，擔任竹市那魯灣協會理事長期間，將傳統部落豐年祭帶進竹市，成為台灣西海岸唯一靠海阿美族部落「那魯灣聚落」重要推手之一，於今年獲選市府模範父親「毅力爸爸」。

社會處指出，黃清得育有一子，早年傾全力培育下一代，他不畏辛苦做板模工作多年，夏天揮汗如雨、冬天寒風刺骨，一人撐起家庭經濟重擔。黃清得在辛勤的工作之餘，也沒有忽略的孩子的教育，尤其著重身教、言教、品德教導，如今孩子長大成人，也有3個孫子陪伴在側，享天倫之樂。

黃清得在工作及教養之餘，也致力於阿美族的文化傳承，他擔任竹市那魯灣協會理事長期間，更是台灣西海岸唯一靠海的阿美族部落「那魯灣聚落」重要推手之一。他已在此生活30多年，跟著那魯灣聚落一起成長，每年辦理傳統「豐年祭」部落活動，藉著這份延續力量，使族人不忘記身為原住民的身分及傳承責任，讓族人的傳統文化與祖靈情感生生不息延續下去，同時讓下一代看見這份屬於阿美族的堅持與執著。

社會處表示，那魯灣豐年祭是每年阿美族重要的傳統部落文化盛事，由頭目帶領族人進行祭典儀式與豐收舞蹈表演，族人們在1989年就從台東成功鎮美山部落移居至新竹香山漁港，因為就地取材打造家園，現在成為極具傳統阿美族特色的那魯灣社區，為竹市帶來不同文化的豐富色彩。

社會處表示，今年經過竹市三區區公所、社團及市府各局處遴選出的模範父親代表，包含毅力爸爸、自力爸爸、給力爸爸、魔力爸爸與熱力爸爸，共有5類、171名爸爸獲選，將於7月29日進行表揚。

那魯灣部落前頭目黃清得獲新竹市政府表揚模範父親。圖／新竹市政府提供
那魯灣部落前頭目黃清得獲新竹市政府表揚模範父親。圖／新竹市政府提供

父親節 豐年祭 阿美族

延伸閱讀

酒駕零容忍 竹市警上半年加強取締量能增加約47%

竹市「風城藝術節」戶外公演吸2千人欣賞 8月還有3場

酸鄭運鵬像「詐騙集團」令人卻步 竹市美女發言人遭求償60萬

竹市行人地獄人行道停滿機車無路可走 警加強取締

相關新聞

竹市23處路邊裝卸貨停車格 8月試辦智慧停車柱科技執法

新竹市路邊停車格目前以人工收費，不但收費效率低、耗費人力，也無法即時掌握路邊車格使用狀況，不少民眾向市府反映，裝卸貨停車...

快搶！新竹職工免費攀岩班限25人 今中午開放網路報名

教育部體育署運動i臺灣計畫各項課程活動陸續展開，由新竹縣政府及新竹縣體育會主辦、新竹縣體育會攀岩委員會承辦的職工攀岩健身...

將傳統部落豐年祭帶進竹市 前頭目黃清得獲選模範父親

71歲男子黃清得在新竹市海山漁港生活30多年，是當地那魯灣部落的前頭目，為給孩子更好教育，讓妻兒有更好的生活，黃清得做板...

遭廢水汙染！楊文科帶隊開挖鳳山溪底泥 汙泥將交檢方當證據

新竹縣關西鎮鳳山溪6月間遭艾斯巴達公司廢水汙染，新竹縣環保局重罰業者960萬6000元。新竹縣長楊文科今天上午帶隊與關西...

桃園「大後站計畫」 拚車站經濟

桃園火車站前後站市容差異大，前站是百貨林立的精華商圈，後站多為移工商店。距離鐵路地下化通車剩7年，地方疾呼翻轉後站，促進...

有待轉區沒標誌 竹北機車族困惑

新竹縣議員陳凱榮接獲民眾陳情，指竹北市兩路口「兩段式左轉」標示不清，造成機車族無所適從，擔心挨罰。縣府交通旅遊處表示，若...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦