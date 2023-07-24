將傳統部落豐年祭帶進竹市 前頭目黃清得獲選模範父親

71歲男子黃清得在新竹市海山漁港生活30多年，是當地那魯灣部落的前頭目，為給孩子更好教育，讓妻兒有更好的生活，黃清得做板模工作多年，夏天揮汗如雨、冬天寒風刺骨，此外，他也致力阿美族的文化傳承，擔任竹市那魯灣協會理事長期間，將傳統部落豐年祭帶進竹市，成為台灣西海岸唯一靠海阿美族部落「那魯灣聚落」重要推手之一，於今年獲選市府模範父親「毅力爸爸」。

社會處指出，黃清得育有一子，早年傾全力培育下一代，他不畏辛苦做板模工作多年，夏天揮汗如雨、冬天寒風刺骨，一人撐起家庭經濟重擔。黃清得在辛勤的工作之餘，也沒有忽略的孩子的教育，尤其著重身教、言教、品德教導，如今孩子長大成人，也有3個孫子陪伴在側，享天倫之樂。

黃清得在工作及教養之餘，也致力於阿美族的文化傳承，他擔任竹市那魯灣協會理事長期間，更是台灣西海岸唯一靠海的阿美族部落「那魯灣聚落」重要推手之一。他已在此生活30多年，跟著那魯灣聚落一起成長，每年辦理傳統「豐年祭」部落活動，藉著這份延續力量，使族人不忘記身為原住民的身分及傳承責任，讓族人的傳統文化與祖靈情感生生不息延續下去，同時讓下一代看見這份屬於阿美族的堅持與執著。

社會處表示，那魯灣豐年祭是每年阿美族重要的傳統部落文化盛事，由頭目帶領族人進行祭典儀式與豐收舞蹈表演，族人們在1989年就從台東成功鎮美山部落移居至新竹香山漁港，因為就地取材打造家園，現在成為極具傳統阿美族特色的那魯灣社區，為竹市帶來不同文化的豐富色彩。