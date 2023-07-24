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新明市場擺攤亂象 桃市要罰了

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導
桃園市中壢區新明市場明德路和分隔島長期遭攤商占用做生意、堆垃圾。記者曾增勳／攝影
桃園市中壢區新明市場明德路和分隔島長期遭攤商占用做生意、堆垃圾。記者曾增勳／攝影

桃園市中壢區新明市場附近的明德路等道路，長期遭攤商占用外側1線道，淪為違規卸貨區，分隔島也被堆置雜物和垃圾，「行人地獄」歷史悠久，市民和里長持續陳情解決，市長張善政要求相關單位研議整頓，將由警方先以勸導和加強開單取締，雙管並行疏解交通。

新明公有零售市場位於中壢區明德路、民權路及民權路39巷交會處，縣府時期1990年興建第2公有商場綜合大樓（新明市場大樓），因外圍非法攤商擺攤拉走生意，市府長期無力解決，合法攤商竟也在外擺攤，造成亂象，加上民代壓力，難以管理，連市府經發局都形容「沉痾已久」。

為解決交通和市容問題，當地里長和民眾最近再度提案陳情，經發局表示，新明市場問題已幾十年，道路和分隔島被占用太誇張，且市場大樓還有空間，正研議讓合法攤商回到大樓做生意，由自治會管理，另加強取締非法攤商占用道路。

中壢警分局表示，因攤販占用道路，民眾前往新明市場採買時險象環生，當地市容也十分髒亂，警方接獲市府指示，採取勸導和加強開單取締雙管並行，和區公所一起整頓。

議長邱奕勝則建議市府提出租金優惠方案，鼓勵攤商進入大樓才能有效管理，占用道路影響交通安全，必須有效取締，他將找市府、里長與市場等單位協調對策。

行人地獄 桃園 張善政

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