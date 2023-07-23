快訊

南投暴雨交流道淹成「黃河」！賓士車硬闖直接拋錨 連帶2童受困

靠台恐成強颱！杜蘇芮颱風變強增胖 周三起3地區影響最劇烈

杜蘇芮颱風進逼有機會放颱風假？ 張善政：基北北桃會及時做出決策

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鐵路地下化後…移工商圈拚轉型 桃市擬「大後站計畫」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園火車站後站多為移工商店，市府都發局表示，已研擬「大後站計畫」，推動住宅區轉型變更為商業區，盼未來加強商業發展。本報資料照片
桃園火車站後站多為移工商店，市府都發局表示，已研擬「大後站計畫」，推動住宅區轉型變更為商業區，盼未來加強商業發展。本報資料照片

桃園火車站前後站市容差異大，前站是百貨林立的精華商圈，後站則多為移工商店。距離鐵路地下化通車剩7年，地方疾呼市府致力翻轉後站地區，促進人潮回流。都發局表示，已研擬「大後站計畫」，包括工業區轉型變更、長期閒置的台銀土地活化，目前都在內政部審議中，針對未來鐵路地下化騰空土地也有「大中軸計畫」，盼串聯周邊車站成為桃園人本綠廊。

桃園車站每日通勤量僅次台北車站，站前現有遠東百貨、新光三越、統領百貨聚集，反觀站後因長期鐵路阻隔冷冷清清，大片住宅區土地至今沒有開發。桃園鐵路地下化計畫2020年獲行政院核定後，目前執行進度達26.09％，屆時桃園火車站中正路與延平路打通後，將沒有前後站差別，外界也關心都市縫合後，能否改變後站商圈樣貌。

都發局副局長歐政一指出，後站大部分土地為台灣銀行所有，除道路、公園等公共設施，其餘都是住宅區；後站現多聚集東南亞傳統料理與雜貨商家，雖成地方特色，不過鐵路地下化後路廊騰空，車站周邊想要有更高強度的商業發展，土地使用勢必要轉型。

歐政一表示，市府已研擬「大後站計畫」，3大重點包括台銀土地轉型、閒置工業區土地活化及促進住宅區都市更新；住宅區土地未來變更為商業區後，不僅可以發揮更強的商業機能，市府也可規畫停車場或轉運站，解決周邊交通需求。

歐政一提到，除桃園車站後站，都發局也正盤點車站周邊資源及現況，並提出「大中軸計畫」， 未來鐵路地下化騰空土地將推動轉型，重新定位沿線工業區轉型及園道定位，擴大鐵路地下化效益。

議員李光達表示，新北市結合車站開發，讓新板特區脫胎換骨，呼籲桃園市府也要積極啟動站體周邊都市再生計畫。議員凌濤說，期盼「大後站計畫」能提出更多具體期程與規畫，振興前後站商圈經濟，特別是後站有濃厚的國際多元文化特色，搭配騰空綠廊設計，是桃園可發展區域觀光的方向之一。

桃園 鐵路地下化 火車站 都市更新 移工

延伸閱讀

台大後門咖哩老店歇業 門口架起圍籬土地將都更蓋建案

桃園鐵路地下化進度達26.09％ 2030年7月全線通車

服務業開放移工？ 勞長：薪資合理、雇用門檻降還找不到人再說

暴力討債、強押同鄉女友 砍警的通緝移工收押

相關新聞

杜蘇芮颱風進逼有機會放颱風假？ 張善政：基北北桃會及時做出決策

今年第5號颱風「杜蘇芮」預計明天由輕度颱風增強為中度颱風，且會轉向加速，最快周二早上發布海警、晚上發布陸警，周三、周四影...

鐵路地下化後…移工商圈拚轉型 桃市擬「大後站計畫」

桃園火車站前後站市容差異大，前站是百貨林立的精華商圈，後站則多為移工商店。距離鐵路地下化通車剩7年，地方疾呼市府致力翻轉...

不畏2次大傷越挫越勇 桃園消防員許峻瑋蹲舉全國第一

桃園市消防局第二大隊新屋分隊許峻瑋，消防工作之餘喜歡健力運動，繼2019年世界警消運動賽獲健力項目金牌，歷經兩次身體大傷...

鄉野奇談／交通隊成靈界驛站、離不開地下室的老學長...竹縣警界3大怪談

台灣地狹人稠，不少警局和派出所原址在日治時代是亂葬崗、刑場甚至是公墓，靈異事件在地方不脛而走，其中最廣為人知的就是新竹縣警察局交通隊鬧鬼傳聞。有女警洗澡時看到飄盪的女鬼頭，還有替代役男看到一群沒有手腳的小朋友在值班台嬉戲。 退休資深警官指出，當初在蓋建物時，底下就挖出一大堆白骨，因數量龐大，建物周遭的空品淨化區，還有骨骸未清理完全，甚至整地挖出的白骨無處安放，被堆到空地一角，有些則安放到後來興建的祭祀亭下方墓室，建物落成後，就發生不少怪事。 約8年前，一名替代役男上班臉色蒼白，資深警官上前詢問，對方說值班台邊有很多斷手、斷腳的小孩正在嬉戲，這名替代役男還囑咐他「不要加班」，因為每當晚上8點，就有一位穿著清朝服裝的「官員」，手拿筆墨，正在他的位子批寫公文。 一名女警曾在洗澡時，看到半空中飄著一顆女鬼頭，返回寢室又看到衣櫥中的警察制服在飄移，她雙手合十，嘴裡默念：「我是警察，我在這裡工作，若有打擾請多包涵」，制服才停止飄動.....

新明市場攤販交通亂象如行人地獄 桃議長提方案促雙贏

桃園市中壢區新明公有零售市場的明德路附近道路，長期遭攤商占用道路一線道，淪為違規卸貨 區，分隔島被攤商堆置東西占用，猶如...

新竹市府推出1959動保專線 24小時救援不間斷

為提升動物福祉、打造友善毛孩環境，新竹市政府指出，已開通1959動物保護專線窗口，並委託專業廠商24小時受理動保案件通報...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦