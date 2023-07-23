新明市場攤販交通亂象如行人地獄 桃議長提方案促雙贏

桃園市中壢區新明公有零售市場的明德路附近道路，長期遭攤商占用道路一線道，淪為違規卸貨 區，分隔島被攤商堆置東西占用，猶如「行人地獄」，市民里長陳情解決，引起市長張善政重視，市議長邱奕勝今天表示，現有新明公有市場大樓攤商不願進入，建議市府運用租金優惠方案誘因，鼓勵攤商納入有效管理，改善市容和解決行人交通安全。

中壢新明公有零售市場位於明德路、民權路及民權路 39 巷交會街巷，縣府時期1990年興建該市場第二公有商場綜合大樓（新明市場大樓），卻因外圍非法攤商擺攤拉走生意，市府長期無力解決，合法攤商也在外擺攤，造成明德路至民權路39巷，攤商占用馬路擺攤做生意，占用外線道卸貨，分隔島也被占用堆放攤架雜物、紙箱，交通混亂，影響行人安全，環境髒亂影響市容，市府經發局主管形容「中壢新明市場沉疴已久」。

行人地獄議題受到社會重視，中壢區在地里長和市民提案陳情解決新明市場亂市容、交通亂象，張善政獲悉要求市府相關單位研議整頓，中壢區長李日強著手同整地方意見，市府經發局表示，新明市場問題已幾十年，市場大樓還有空間，外面攤商生意好，市場大樓內攤商被迫到外面做生意，分島被占用太誇張，市府正研議讓合法攤商回到大樓，由自治會管理，取締非法攤商占用分島，徹底整頓市容。

邱奕勝表示，新明市場攤商問題是老問題，攤商不願進市場內做生意，建議市府提出租金優惠方案，吸引鼓勵攤商進入，有效管理攤商，分隔島堆置垃圾及影響交通安全，必須有效取締，改善市容，他將找市府、里長與市場相關單位協調解決對策，達到市民、攤商雙贏。中壢舊明里長羅善婷建議將明德路分隔島縮減，改善市容整潔。