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知名景點新竹風箏賽場遍布紅火蟻 市府：已巡檢及防治

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
有網友在臉書社團「新竹爆料公社」發文，並附上現場影片，只見乾黃草地上遍布紅色紅火蟻防治旗幟。記者王駿杰／翻攝自臉書社團「新竹爆料公社」
有網友在臉書社團「新竹爆料公社」發文，並附上現場影片，只見乾黃草地上遍布紅色紅火蟻防治旗幟。記者王駿杰／翻攝自臉書社團「新竹爆料公社」

新竹市南寮國際風箏賽場與一旁的魚鱗天梯是知名觀光景點，民眾反映近期傍晚帶孩子到該處散步、欣賞夕陽，發現整個風箏賽場草皮嚴重枯萎，且插滿數百支警告紅火蟻的旗幟，讓她擔心自己與孩子踩到蟻窩，嚇到趕緊帶離孩子；也有網友在臉書社團發文，認為應該想辦法消滅紅火蟻，而非只做記號，引發網友熱議，希望市府相關單位能重視。

市府產發處回應，目前風箏賽場正持續進行紅火蟻巡檢與防治工作，插旗處是已經投藥的防治點，用意是希望提醒民眾留意腳步，市府也會持續觀察與防治。

另外，有關風箏賽場草皮估委問題，市府先前進行草皮修復養護工作時因工程流標，直到近期才順利決標，目前正在做相關施工前置作業規畫，近期就會進場施作，相關場地維護作業，應該會在預訂9月舉行的國際風箏節活動前完成，希望提供民眾一處放風箏休閒的的場地。

反映民眾指出，最近整個國際風箏賽場不僅到處插滿各種防治旗幟，草皮也乾枯，看起來相當荒涼，原本帶孩子傍晚來看夕陽及放風箏，卻被眼前景況驚嚇到，也擔心誤踩蟻窩，最後只好趕快離開，實在很可惜。

另有網友在臉書社團「新竹爆料公社」發文，並附上現場影片，只見乾黃草地上遍布紅色紅火蟻防治旗幟，網友指出，印象上次去放風箏沒有這麼多恐怖的東西，是不是應該想辦法消滅牠們？不是只做記號，這樣讓牠們自在生活繁殖真的好嗎？

不少網友留言回應「還以為是雷區」、「要讓蟻后絕育才有辦法杜絕」、「沒填土改造前,記得沒那麼多」、「如果那麼容易就解決，早就清光了」、「上面草都枯了，應該是有投藥才會這樣，消滅投藥一回事，提醒民眾小心也是必要的。」

風箏節 紅火蟻

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