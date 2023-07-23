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桃捷綠線延中壢 市府分擔減40億

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園市政府力拚捷運綠線延伸至中壢的綜合規畫案，8月再送交通部時能直接過關。圖為捷運綠線八德往中壢方向鋼構工程。圖／桃園市捷運工程局提供
桃園市政府力拚捷運綠線延伸至中壢的綜合規畫案，8月再送交通部時能直接過關。圖為捷運綠線八德往中壢方向鋼構工程。圖／桃園市捷運工程局提供

桃園市捷運綠線延伸到中壢綜合規畫案，日前送交通部專家委員審查，總經費雖增至361億餘元，但好消息是市府分擔經費大減近40億元，市府將依據委員意見修正經費說明於8月初再送交通部，拚直接過關送行政院、國發會。藍綠民代樂見減少分擔經費，但仍盼盡快推進、完善捷運路網。

捷運綠線延伸中壢計畫總經費原本328.04億元，交通部審議委員會7月10日審查時，總經費增至361.59億元，但是市府分攤不增反減，比過去可行性研究階段評估的財力負擔減少近40億元。

市府捷運工程局說明，主因桃園市今年財力分級被中央從二級改評為三級，中央非自償性經費的補助比率由55.25%調增為84%，讓桃市府負擔經費減少。

不僅如此，捷工局也指出，4年前可行研究階段迄今總經費受物價上漲影響原本要增加71.16億元，但到了綜合規畫階段，市府依據工程技術優化內容，節省計畫總經費37.61億元。

市議員梁為超說，捷運綠線延伸線是讓桃園捷運成為路網的最後一哩路，有效改善中壢後站的交通問題，市議員呂林小鳳也表示地方期待延伸線從八德人口稠密的重劃區往中壢延伸。2人都強調樂見地方分攤經費減少，但也希望綜規能趕快過關、設計發包，接近和捷運綠線完工通車的期程。

捷運綠線延伸線起點自八德區桃園捷運綠線G01站往西延伸，全長約7.2公里，共設5座捷運車站；在台鐵中壢站和機捷A23站共構，通車後不用出月台就能轉搭機捷。

捷運 桃園 交通部

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