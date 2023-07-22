台南Youth Team Taiwan音樂市集 打造專屬青年新舞台

青年台灣隊協會今天在台南文化創意產業園區舉辦Youth Team Taiwan系列活動，從多元音樂、綠色市集、切入年輕人的娛樂生活，為台南的學子們帶來屬於青年的音樂派對。

Youth Team Taiwan音樂市集，演出團體邀請到人人有功練饒舌歌手阿雞GLOJ、蔡佳瑩、無暝人、南海樂團、原聲、蛙雨電氣鼠、金樂閃閃大樂隊、nts_x_one、社畜也想跳舞等精彩陣容。台灣隊意象的主題歌曲LET's Team Taiwan首次發表，有入圍金旋獎的創作樂團、全台語演唱的龐克樂團演出、獨具特色的電音搖滾樂、新銳雙人組合，以及少女唱跳團體，成為今年不可錯過的盛夏音樂活動。

青年台灣隊協會表示，舉辦此活動是因為非常重視青年的價值和想法，希望能給予青年們社團活動上的支持、專業的演出建議、贊助招商的規畫和幫助，讓這些獨立樂團、舞團，大學社團蛻變成長，在邁入社會的過程中，增加更多工作經驗和社會體驗。台南市議員朱正軒也參與這場青年音樂活動，並與學生組成樂團表演，感受屬於年輕人的活力與熱情。

青年台灣隊協會指出，致力於推動青年事務、活動辦理和學生贊助相關事宜是協會的宗旨，讓這些大學生們擁有一個發光發熱的舞台、一個像家一樣的臂膀，守護他們的夢想。因為這些青年，都是台灣的嶄新未來。