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竹市體感溫度飆38度 市府提醒戶外工作預防熱危害

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府提醒戶外工作者務必防範熱疾病，中小企業8月底前可向勞動部申請遮陽裝置、灑水降溫設備或冰背心等。圖／竹市府提供
新竹市政府提醒戶外工作者務必防範熱疾病，中小企業8月底前可向勞動部申請遮陽裝置、灑水降溫設備或冰背心等。圖／竹市府提供

炎炎夏日到來，全台頻頻出現超過34度高溫紫外線指數時常達到過量甚至危險級，新竹市今天高溫也來到33度、體感溫度最高飆到38度。竹市府提醒戶外工作者務必防範熱疾病，中小企業8月底前可向勞動部申請遮陽裝置、灑水降溫設備或冰背心等。

新竹市政府勞工處長黃錦源說，為防範勞工熱疾病，雇主應適當選配作業勞工，事先了解是否有從事高溫作業的疾病，避免單獨作業等；雇主也可善用勞動部建置的「高氣溫戶外作業熱危害預警行動資訊網」評估工作風險等級，並採取對應措施。

若屬最高風險等級者，除有緊急救援之需要外，不得使勞工從事前項所定作業。同時建議雇主調整作業時間，利用清晨或傍晚避開高溫時段等；工作地點若是在柏油路、鋼板、鐵皮屋頂或水泥地面，可適度運用細水霧灑水降溫，並設置簡易遮陽裝置。

市府勞動處指出，中小企業可以申請勞動部補助購置高氣溫戶外作業危害預防的設施或器具，其補助項目包含遮陽裝置或設施、降低作業場所溫度設備或器具、可降低熱壓力的個人防護具等，如遮陽裝置、灑水降溫設備或冰背心等，受理期間至8月30日。

「照顧好每位勞工，就是照顧好每個家庭。」市府表示，市長高虹安相當關心勞工朋友工作環境，提醒雇主隨時注意勞工身體狀況，建立緊急醫療、通報及應變機制，若發現勞工身體疑似出現熱傷害徵兆，務必迅速離開高溫環境、設法降溫如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等，並以最快的速度就醫。

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