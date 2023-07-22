快閃大遠百！北上巡迴最終站到新竹 黃偉哲曝「賣芒果」最大感受

夏天芒果盛產，台南市政府與遠東百貨公司攜手行銷芒果，今天最終站前進新竹大遠百，台南市長黃偉哲中午快閃新竹賣芒果，還準備酪梨、芝麻等農特產品，吸引不少民眾選購。黃偉哲受訪時笑說最大感受是「來太晚了，東西帶太少」，下次會把更多東西介紹給新竹鄉親。

新竹大遠百1樓大門廣場今天中午舉辦「夏甜來了!台南芒果GO好SHOP趴」一日快閃展售，現場展售多種品種芒果禮盒、東山火龍果、大內酪梨、芒果乾、龍眼蜂蜜、芝麻糕等嚴選台南農特產。消費滿500元可參加抽抽樂百元現折券、限定飲品等好禮。

黃偉哲也特地北上參與一起和遠東百貨公司營運長林彰豊行銷台南芒果，展售活動會場也結合公益，贈送台南精品芒果禮盒及台南出產小禮物給新竹家扶中心的孩子。

黃偉哲表示，台南物產豐富，在國內外有口皆碑，透過和連鎖百貨通路合作，希望消費者品嘗後認識台南芒果的精品品質、實惠價格；今年和遠百結合展售活動，陸續到過竹北、台中、新北板橋的遠百分店，今天最後一站來到新竹市的大遠百促銷芒果。

黃偉哲大力推薦台南芒果，自己端出芒果接待日本的市長、縣長，日本都對芒果大為驚艷，反而對台南小吃沒太在意，「一看到芒果就拿起手機拍攝」，對芒果愛不釋手。黃偉哲也透露，日本故前首相安倍晉三夫人安倍昭惠也相當喜愛台南芒果。