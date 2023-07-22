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桃市招亞總投資 議員憂用地不足

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
亞總會長陳五福（左起）、桃園市副市長王明鉅、經發局長張誠簽訂MOU後，陳五福表達台商回流投資的需求，王明鉅也回應將提供哪些完整的服務。圖／桃園市政府經發局提供
亞總會長陳五福（左起）、桃園市副市長王明鉅、經發局長張誠簽訂MOU後，陳五福表達台商回流投資的需求，王明鉅也回應將提供哪些完整的服務。圖／桃園市政府經發局提供

桃園市政府昨天與亞洲台灣商會聯合總會簽署合作備忘錄，副市長王明鉅強調將全力協助亞總會員投資、進駐桃園，開展更務實且多元的商機。不過，有議員質疑新市府去年12月接棒後就未釋出更多土地吸引企業投資，質疑招商大工程停滯；桃園市經發局表示，目前優先產專區還有2處基地，已加快招標作業，其中一處預計年底就會重新上網招標。

亞總已成立30年，被視為台商最大組織，王明鉅昨天率團和亞總簽訂意向書。過程中，亞總總會長陳五福肯定桃園的投資環境，同時也希望市府能釋出更多用地滿足會員需求。

王明鉅說，市府積極推動桃園航空城計畫，規畫9處優先產專區，目前已標出7處基地，引進航空輔助、智慧車輛、國際物流、綠能、生物科技及雲端產業等重點產業。期待透過亞總與桃園市府合作相互加乘，擴大航空城產業發展行銷綜效。

不過，市議員游吾和指9個優先產專區基地有7個基地是前市府時期完成標售，新市府接棒後，未見釋出更多的土地吸引企業投資。市府眼下只有2處優先產專區基地可以標售，應該快想辦法取得可用土地。

經發局說明，優先產專區還有2個基地正在加快招標作業，其中一處基地不足1公頃，可以再擴大必須完成修正都市計畫的程序，另一處基地有5萬7000多坪，上次雖然流標，但是已經有企業表達投資意願，正加快作業腳步，預計在今年底前重新上網招標滿足投資需求。

桃園 王明鉅 航空城

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