桃竹苗4首長出面聲明：客運停駛衝擊在地 盼中央負責

桃竹竹苗區域治理平台今天在新竹縣召開首長會議，會議中針對新竹、苗栗客運申請75條路線不續營，四首長聯合向中央喊話，今年將推出桃竹竹苗生活通勤月票，若通過，未來可望提升運量，也希望中央能負起主管機關的權責，避免民眾有票卻沒車搭，共同保障民眾行的權利。

今年提案合作案件共16案，其中桃園市7案、新竹市2案、苗栗縣4案、新竹縣3案，桃園提出「世界客家博覽會」市集、宣傳等，增加桃竹苗的觀光量能。竹市提出「通勤通學月票方案」，竹縣提出「辦理智慧城市施政參訪」以及苗栗提出「韌性社區觀摩」等。

新竹縣於會議中提出2項臨時提案，包含新竹客運停駛問題，以及鳳山溪牛欄河沿岸跨流域工廠污染治理合作」一案，該2項提案獲4縣市一致共識，四首長更一起發出聲明向中央喊話，建請交通部負起主管機關的權責，四縣市都希望不停駛，持續公共客運的路線來保障鄉親行的權利。

新竹縣長楊文科呼籲，這75條客運路線，每年服務超過1千萬人次，若停駛恐將衝擊地方，目前都在代駛，也希望代駛的路線補助經費提高。桃園市長張善政認為，因應今年將推出桃竹竹苗生活通勤月票，為鼓勵民眾搭大眾運輸，應維護民眾乘車需求和享有生活圈定期票的優惠權益。

新竹市長高虹安則認為，為了進一步發揮月票上路的效應，需要靠這些路線繼續行駛，才能更擴大量能，不要讓民眾「有票卻沒有車搭！」苗栗縣長鍾東錦說，客運停駛衝擊到長輩，也希望區域立委從中協助向中央反映，呼籲中央負責來解決。

此外，楊文科也針對提出水污染防治，盼透過區域聯防、技術經驗交流及資源共享等方式，建立流域污染稽查應變合作平台，共同杜絕鳳山溪、牛欄河沿岸跨流域工廠污染的違法行為。