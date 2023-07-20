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耗時6年桃園大湳森林公園終開園 停車場再等3年

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園最大的都會型公園「大湳森林公園」動工6年，今天終於正式開園。圖／桃園市工務局提供
桃園最大的都會型公園「大湳森林公園」動工6年，今天終於正式開園。圖／桃園市工務局提供

桃園最大的都會型公園「大湳森林公園」動工6年，今天終於正式開園，先前公園遭質疑積水、鏽蝕問題嚴重等缺失，工務局都趕在啟用前改善完成。不過公園地下停車場土地徵收作業尚未完成，市府表示預計明年才會動工，2026年完工。

大湳森林公園基地總面積達16.6公頃，前身為兵營、保一總隊廳舍，營區遷離後閒置已久，6年前市府進行生態調查，發現園內林相、動物種類豐富，擁有台灣肖楠、石斑木、香湳等罕見林木，動物則有黃鸝、魚鷹與鳳頭蒼鷹，還有第3級保育類動物紅尾伯勞、台灣藍鵲等。

為保留原有豐富植生環境，市府定位大湳森林公園為「生態型」導向公園。施作景觀及館舍整建工程共分為2期，首期施作北營區範圍，第2期範圍為營區中段與南營區。

今年5月園區被在地議員發現逢雨必淹，還沒啟用就鏽蝕、無障礙空間障礙多等缺失，質疑施工未達公園標準。為此，工務局趕在公園啟用前列冊完成改善。市長張善政表示，大湳森林公園擁有優質且豐富的生態，施工期間市府極力保存原有的植物生態體系，期盼開園後，公園內的生態能夠越來越豐富；針對大湳森林公園附近區域，市府也已啟動都市計畫，未來這附近將會有不一樣的面貌。

大湳森林公園鄰近桃捷綠線、北捷三鶯線和國道2號大湳交流道，市府已規畫建地下停車場因應交通需求。交通局表示，停車場建置工程總經費約6.5億元，中央已於5月30日核准前瞻計畫補助經費約2億元，但該工程預計明年中旬才會完成土地徵收，明年7、8月動工，2026年完工。遊客如有停車需求，可至附近的大忠國小停車場。

桃園最大的都會型公園「大湳森林公園」動工6年，今天終於正式開園。記者朱冠諭／攝影
桃園最大的都會型公園「大湳森林公園」動工6年，今天終於正式開園。記者朱冠諭／攝影

森林公園 土地徵收 桃園

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