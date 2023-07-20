新竹就業中心定期定點週週有徵才 全力為旅宿餐飲業找人才

勞動部推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，目前已將旅宿業、餐飲業、航空業地勤等陸續納入專案職缺範圍。新竹地區因新竹科學園區對當地服務業人才產生磁吸效應，使得服務業缺工較其它地區更加明顯。新竹就業中心為紓緩新竹地區旅宿及餐飲業缺工情形，特別自7月起配合廠商時間，每週五在該中心舉辦缺工專案徵才活動，首場吸引不少求職民眾參與，初步媒合率達65%。

參加新竹就業中心專案缺工徵才活動，順利找到工作的24歲高姓原住民靑年，前一份工作是派駐科技廠的派遣人員，已待業一段時間，經新竹就業中心就業服務員的推薦參加疫後缺工專案，他考量因需負擔家裏經濟開銷，因具原民身份每月還能多出1萬元的獎勵金，吸引他想要投入餐飲業擔任外場服務生，透過該中心推介成功錄取野筏餐酒館擔任外場服務生，目前已就業中。高姓青年說，雖然當初是因為這個計畫的獎勵金吸引他進入餐飲業，但也是經深思熟慮的考量，若有這個機會轉換跑道學習不一樣的工作，對他而言也是難得的機會，還可以透過政府幫自己加薪，希望未來能夠在這個領域有新的發展。

桃竹苗分署長林淑媛表示，以桃竹苗地區來說，加入「疫後改善缺工擴大就業方案」餐飲業專案職缺有27家廠商、114個職缺，其中新竹市有5家、44個職缺，目前還有25個職缺。旅宿業在桃竹苗區則有15家共73個職缺，目前還有54個職缺，位於新竹市的有4家、33個職缺，目前還有20個職缺。林淑媛強調，透過定期定點週週徵才活動所搭建的媒合平台，希望可以加速協助廠商找到所需要的人力，也鼓勵民眾投入缺工專案職缺。此外該中心也在臨櫃服務時，特別再針對符合條件的求職民眾，加強個別化缺工政策的宣導說明，以期精準進行推介媒合。另外在少子化與高齡化的趨勢下，中心也同時積極建議企業提供友善職場進用中高齡及二度就業婦女等勞動力，擴大人力的來源。

桃竹苗分署表示，民眾若想更進一步瞭解本專案缺工就業獎勵的計畫內容及相關職缺訊息，歡迎至「台灣就業通」之「疫後改善缺工擴大就業方案」職缺專區( https://special.taiwanjobs.gov.tw/internet/2023/newless/index.html ) 查詢，或電洽桃竹苗區各就業中心洽詢。