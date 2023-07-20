曾歷經「更生人」 鍾東錦輔導成立協會並扶助行銷產品

選前遭對手抨擊有犯罪前科的苗栗縣長鍾東錦，不諱言曾是「更生人」的人生經歷，深刻體會到更生人重返社會面臨到重重困境，上任後積極結合更生保護會等單位，合作輔導催生了「苗栗縣更生陽光人本關懷協會」，盼有效推動更生人保護扶助政策。

今天上午該協會在苑裡鎮東里家風民宿舉行成立大會，鍾東錦參觀東里家風古早味烘培工作坊，品嚐美味肉餅，承諾協助採購、行銷更生人的烘培產品。他呼籲社會大眾可以抱持更開放、更包容的心態，接納並給予更生人一個重生的機會，也希望更生人相信人生一定還有機會，一起勇敢的逆光前行。

協會理事長陳志光說，鍾縣長關懷更生人的生活扶助和就業輔導等工作，結合臺灣更生保護會苗栗分會、苗栗縣榮譽觀護人協進會、苗栗縣司法志工協會等單位，合作輔導催生該協會，未來不僅要讓更生人有飯吃，最終輔導職業技能、重拾安定生活。

協會總幹事林彥伶經營苑裡「東里家風」古厝民宿，長期收容、關懷更生人，目前更是全國收容最多更生人的單位，替社會解決很多問題。她表示，苗栗縣一年有近一千位更生人重返社會，東里家風提供「中途之家」功能，協助更生人站穩腳步，找到想要走的路再出發。

林彥伶說，協會目前收容87名更生人，在通霄、苑裡和卓蘭等地承租16公頃農田和果園，種植火龍果、無花果、西瓜等農作物，在農地附近租屋安置更生人家庭，其中有20多名單身更生人與她同住。

鍾東錦表示，他曾是更生人，深刻體會「同學們」重返社會的心境和困境，雖然人難免犯錯，但只要能認錯、就應獲得改過自新的機會；而去年底他能當選苗栗縣長，就是來自苗栗鄉親用相信的力量、用原諒的眼光，才讓他有機會當選，會用感恩的心施政，不辜負大家的期望。