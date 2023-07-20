防登革熱 桃園首次加碼獎勵確診者主動通報可獲2千元

南部本土登革熱疫情升溫，疫情有可能隨南北往返的人潮擴散。桃園衛生局表示，今天起市民有疑似登革熱症狀，主動通報衛生單位或主動前往市醫療院所就診，並說明旅遊史及接觸史，於發病2日內主動就醫，被認定登革熱確診，就可獲獎勵金2000元整，也是桃園首次為防疫把民眾列為加碼對象。

衛生局表示，除民眾自主通報外，也鼓勵桃園市地區級以上醫院與基層診所加強通報作業，以及早發現社區潛藏風險，提升本市防疫成效，針對桃園市各級醫療院所醫事人員發現居住於桃園市疑似登革熱個案，且發病2日內通報、採檢並確診，本土病例每例可獲獎勵金1萬元；境外移入病例每例可獲獎勵金5000元。

衛生局說明，上述醫事人員1萬、5000元的通報獎勵金也是桃園市自編預算，推行約5年，今年是第一次發給民眾，用意就是加強防範登隔熱，雖然目前桃園還未出現本土型登隔熱，但是不能掉以輕心。另外，中央也有防治登隔熱的獎勵措施，民眾若出現疑似登革熱症狀可至本市196間配有登革熱NS1快篩試劑醫療院所就醫診斷，避免錯過治療的黃金時間，詳情資訊請上衛生局網站https://reurl.cc/AAyeDd查詢。

衛生局也提醒，近期南部登革熱疫情逐漸升溫，適逢暑期旅遊旺季，民眾有東南亞旅遊史或中南部活動史，返家後14天內若有登革熱相關症狀，例如頭痛、出疹、肌肉、關節痠痛、後眼窩痛或腹瀉等症狀，切勿自行服用藥物，應儘速就醫，並向醫師主動告知TOCC（旅遊史、職業別、接觸史、及是否群聚）。