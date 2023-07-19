台中暑期機車駕訓班爆3倍 考取肇事風險降3成5

漫長暑假，不少青年學子報考機車駕訓班，為自己的生活技能加值。台中市豐原監理站統計，通過機車駕照者比未經過訓練的駕駛，肇事風險降低3成5。教練也發現，九年級生兒時較少騎單車，平衡感較差，家長願意先送孩子進入機車駕訓班「加強」，報考率是平日的2至3倍，其中18至24歲就占九成。

今年暑假搭上疫情解封潮，除了出國、國旅，不少人選擇報考機車駕訓班，利用3至4天機車駕訓班課程強化自我騎機車能力，機車駕駛訓練有學科6小時、術科10小時課程，含直線平衡、變換車道、二段式轉彎等項目，並將安全駕駛及防禦駕駛觀念融入課程當中。

台中市豐原監理站統計，相較未經過訓練的駕駛違規風險降低5成6，肇事風險降低3成5，足見正確考取機車駕照的重要。

有趣的是，有教練分享，多數家長透露九年級生兒時很少騎單車上路，長大後平衡感需要多練習，家長願意先送孩子進入機車駕訓班練習，以今年為例，暑假報考率是平日的2至3倍，其中，18至24歲青年就占整體九成。