新豐站成立 苗栗獅潭1村1關懷據點

苗栗縣獅潭鄉僅7個村，人口今年6月底僅4125人，全縣最少，高齡化程度達29.38%，全縣最高，縣府昨天成立新豐站關懷據點，提供長輩關懷照顧服務，加上原有據點和功能類似的文健站，「一村里一據點」目標基本上已「到位」。

社會處指出，縣內共280個村里，前縣長徐耀昌8年任內，關懷據點從70個增為201個，未來縣府將持續朝各村里都有關懷據點的目標努力，獅潭鄉新豐站則是縣內第205個社區關懷據點。

新豐站社區照顧關懷據點由苗栗縣一本共生共好共善協會理事長翁承毅、總幹事王苡禾及志工熱情號召，結合在地資源，每周二、五上午9時至12時開放，提供關懷訪視、健康促進、社會參與，周五安排共餐服務，希望讓長輩就近得到充分與適切的社福資源，健康生活。

獅潭原有4個社區關懷照顧據點，另外百壽村有功能類似關懷據點的原民會文化健康站、和興村有長照服務據點。

縣長鍾東錦說，考量物價波動，縣府明年將視預算額度，提高據點業務經費，朝加碼兩成方向努力，鼓勵社區社團加入據點服務行列。

至今年6月底，苗栗縣老年人口數已達9萬8845人，占全縣總人口18.49％，迄今社區照顧關懷據點布建率達74.55％。