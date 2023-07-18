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糖度28.2 他奪下今年公館「紅棗王」

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣公館鄉今天紅棗評鑑比賽，農友楊松發（右）種出糖度28.2紅棗，勇奪今年「紅棗王」頭銜。圖／公館鄉農會提供
苗栗縣公館鄉今天紅棗評鑑比賽，農友楊松發（右）種出糖度28.2紅棗，勇奪今年「紅棗王」頭銜。圖／公館鄉農會提供

苗栗縣公館鄉今天紅棗評鑑比賽，農友楊松發運用農委會苗栗區農業改良場，及公館鄉農會輔導上課所學，種出糖度28.2紅棗，評審都驚艷，勇奪今年「紅棗王」頭銜。

公館鄉紅棗正值盛產期，今年評鑑比賽有40名農友參加，其中，1人農藥殘留抽檢不合格，未取得競賽資格、2人放棄參賽，5名委員依包裝管理、果實大小及外觀、果實著色程度與均齊度、糖度、肉質與風味，楊松發獲得特等獎「紅棗王」。

楊松發分享表示，過去乾旱時節，他都將水澆灌在根部，今年農改場、農會輔導上課，他學到澆水在果樹周邊細根，並合理施肥，種出果實著色及均齊度、糖度等，高品質紅棗。

今天評鑑其他得獎者頭得獎廖金煇，貳等獎邱俊閔、黃永輝，參等獎彭秋金枝、吳柄樟，優等獎范桂梅、黃炎迴、邱吉秀、黃鴻琳、朱龍政、吳文欽，將於7月22日紅棗節活動現場頒獎。

評鑑5名評審包括苗栗區農改場課長賴瑞聲、紅棗農業經營專區委員江新雄等5人，賴瑞聲表示，公館鄉紅棗由於整體氣候雨量適中，栽培管理及病蟲害防治得宜，整體的品質良好。

鄉農會指出，農會門市販售紅棗每台斤190元，至於觀光果園，每台斤150元至200元不等，紅棗節於7月22日、23日在「紅棗細路」 廣場（公館鄉福基127之1號）登場，搭配紅棗節7月23日、24日、29日、30日，規畫4場次紅棗小旅行。

苗栗縣公館鄉今天紅棗評鑑比賽，農友楊松發種出糖度28.2紅棗，勇奪今年「紅棗王」頭銜。圖／公館鄉農會提供
苗栗縣公館鄉今天紅棗評鑑比賽，農友楊松發種出糖度28.2紅棗，勇奪今年「紅棗王」頭銜。圖／公館鄉農會提供

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