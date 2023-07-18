苗南海地景藝術節彩蛋 日本女沙雕師創作吸睛

苗栗縣政府舉辦2023苗南海地景藝術節，除展出30件國內外藝術家的裝置藝術作品外，特邀日本唯一女性沙雕師松木由子在通霄濱海遊憩區沙灘創作，成為藝術季隱藏版驚喜亮點。

苗栗縣沿海的通霄、苑裡地區，擁有豐富海洋生態資源及沿海漁港文化，縣府文化觀光局2021年與台電通霄發電廠首次聯合舉辦「苗南海地景藝術節」活動，睽違1年後再次舉辦。今年以「關於。海」為主題，邀請國內外藝術家交流，共展出30件裝置藝術作品，妝點苗南地區海岸風情。

2023苗南海地景藝術節自8日開幕以來，吸引許多民眾拍照取景，成為打卡熱點，除30件各種複合媒材的精彩創作外，眼尖遊客近日發現通霄濱海遊憩區的沙灘上，有2名藝術家正在進行沙雕創作，紛紛駐足觀賞。

縣府文觀局今天表示，這是活動特別安排的隱藏版作品「聽.海洋悄悄話」，由策展人邱泰洋邀請國內知名沙雕推手陳坤田協力，並特邀7月初甫於芬蘭榮獲沙雕競賽首獎的日本唯一女性沙雕師松木由子現場創作，為遊客帶來意外的驚喜亮點。

文觀局指出，松木由子是目前日本唯一女性沙雕師，曾於2021年榮獲日本四國電力藝術文化獎，作品以生動靈活又有趣的形象，活躍於世界各地，曾多次到訪台灣參與沙雕藝術活動，這次作品「聽.海洋悄悄話」以呼應策展主題「關於海」為概念發想，藉著小女孩手持海螺傾聽海浪聲，呈現在浩瀚大海邊的一抹恬靜，延伸海洋、沙灘為一體的沙雕地景藝術。

文觀局長林彥甫表示，2023第2屆苗南海地景藝術節7月8日至8月27日止，在通霄濱海遊憩區、通霄火車站、苑港漁港、心雕居及苑裡濱海藝文中心等場域展出，藉由不同文化的工藝對話，讓國內外及在地藝術家互相交流激發出更有趣的創作成果，讓苗南海地區成為苗栗藝文旅遊的新景點，展現慢活城市特色之美。