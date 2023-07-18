火車客語廣播是她的聲音！ 苗栗客語坊林鈺婷分享經驗
苗栗縣文化觀光局今天舉辦「推動客語為通行語工作坊」，邀剛獲得第34屆金曲獎「最佳客語專輯獎」山狗大後生樂團主唱林鈺婷演講，分享她在音樂創作等領域推動客家文化的經驗，呼籲更多人加入講客行列、傳承客家文化，讓更多人看見客家新世代。
文觀局長林彥甫表示，林鈺婷客語海陸腔、四縣腔都流利，除音樂創作表現亮眼，目前也是電視廣播主持人及配音員，大家耳熟能詳在火車及公車上聽到的客語播音，就是她的聲音，也曾榮獲客委會首屆青年貢獻獎得主，在各領域推動客語文化不遺餘力，是橫跨音樂、廣播媒體、戲劇配音等多領域推動客語文化的推手，期望透過她對客語文化的熱情和執著，讓推動客語第一線的承辦人有更多的觸動或想法，注入更多的活力。
文觀局客語工作坊邀縣府各局處及18鄉鎮市客語推廣承辦人，林鈺婷以「看見新世代客家」為題分享她在音樂創作、廣播主持、戲劇配音演出及課程講座堅持耕耘推動客語文化的經驗，會中並高歌這次獲獎的「簷風謠」，讓在場者感受音樂傳遞客家文化的力量，林鈺婷也期許年輕人重視母語文化，肩負起傳承客家責任，一起為客家文化的承先啟後努力。
文觀局表示，林鈺婷從小熱愛音樂歌唱，2008年進入山狗大後生樂團擔任團長及主唱，追隨顏志文老師學習，開啟音樂創作更寬廣的道路，屢獲佳績，與山狗大樂團分別在2012年以「禾浪」、2014年以「簷頭下」入圍金曲獎最佳客語專輯獎，今年金曲獎除客語創作歌曲受肯定，歌唱實力也被評審團聽見，雙料入圍最佳客語歌手獎及最佳客語專輯獎，結果「簷風謠」眾望所歸，獲第34屆金曲獎最佳客語專輯獎。
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