楊文科接陳情出面協調 聯合利華讓4勞工復職、1人優離
生產康寶雞湯塊、立頓紅茶的聯合利華公司新竹廠，因立頓茶類代工產線收編，遭員工控訴無預警解雇7名員工，其中5人是聯合利華企業工會幹部和成員，遭解聘的勞工也在勞動黨議員羅美文帶領下，於7月4日向縣長楊文科陳情，勞資雙方經3次調解後全案圓滿落幕，4名工會成員順利復職、1人接受優離方案。
新竹縣勞工處長劉家滿表示，勞資雙方經3次調解後，昨天下午4點30分達成共識，4名勞工原職回聘，工作時間、薪資照舊，1名勞工接受優離方案。這次調解圓滿落幕，勞工朋友非常感謝縣長楊文科出面幫忙協調，讓他們能夠順利復職。
促成這次調解的羅美文也表示，這次調解圓滿非常難得，同時他也呼籲勞工朋友，企業工會非常重要，過去資方不知道工會力量，導致不尊重勞工朋友，甚至用粗暴手段逼迫勞工離職，強調「保住工會才能保住工人」。
羅美文也表示，工會對資方也有正面作用，透過工會來進行管理，可以降低生產管理成本，工會也是安定勞工的一股力量，盼雙方未來能繼續溝通協調、互相尊重。
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