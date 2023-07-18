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桃園航空城安置住宅明起3天6場說明會 安置戶批售價高

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園航空城開發計畫安置住宅明天起連開三天說明會，圖為安置住宅工地。記者鄭國樑／攝影
桃園航空城開發計畫安置住宅明天起連開三天說明會，圖為安置住宅工地。記者鄭國樑／攝影

桃園市政府地政局、住宅發展處今天上午表示，明天起（周三）與交通部民用航一連3天舉辦6場航空城開發計畫安置住說明會，也是首次詳細介紹安置住宅坪數與房型規劃、價格等多項程序。安置戶不滿市政府訂定的房價從過去每坪18萬元，調漲至現在的20至22萬元，強調要在說明會上抗議，同時要求市府必須落實先前加發20％安置補償的承諾。

市府表示，航空城目前需安置戶數有1067戶，實際興建戶數為1925戶，分布在機捷A11坑口、A18高鐵站周邊與捷運綠線G17大園中正東路站，還有蛋黃區海軍基地舊址（超過1000戶），目前預計今年12月看房型，接續辦理抽籤，先由電腦抽出每位安置戶的選房的順序，再以實體抽籤方式也就是安置戶到場，抽出自己的房子，明年9月起陸續交屋，估計最先交屋的是A11、A18站。

安置住宅房型分為55、40、35、25，每坪售價連同土地為20到22萬元之間，都用成本計售價，並非完工的時候的成本價，而是以今年一月物價為基準不會再隨物價升高。 桃園航空城安置住宅說明會在桃園航空城聯合服務中心（大園區中華路298號）一連3天舉辦6場，每天早上9點30分、下午1點30分各一場，會詳細介紹安置住宅坪數與房型規畫、價格、申請、抽籤、配售、參觀實品屋、選屋、簽約、繳款、驗交屋等各項程序的期程與流程

市議員徐其萬說，已經有安置戶在地方的粉團表示要到現場抗議，提醒被徵收的鄉親，現在不論是安置住宅或街廓大家都是背債重建，不能忘記當初房屋是被以每坪8萬至10萬元徵收的，現在卻要用20萬至22萬元購屋。也有住戶指出，無論安置街墎或是安置住宅政府答應被徵收民眾先建後遷，如今變成配地自建或用高價購買成戶，請問居住正義逃脫了嗎？原物料漲漲漲是政府要負責任來承擔的，而非是被迫遷者來承擔。

民眾也不滿地政局說安置住宅仍低於市價，卻不談當初用低價徵收的過程，何況安置街廓及之後的安置住宅都會加發20％重建補償還在研擬中，充滿不確定。也有民眾表示拿到的資料顯示權狀19坪多，最便宜要600多萬元還不含車位，這樣換算1坪不是30多萬元嗎？覺得政府在玩數字遊戲。

航空城 桃園

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