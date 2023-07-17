新豐掩埋場5年66起火警 消防加派人力拚明晚排除悶燒
新竹縣新豐垃圾掩埋場大火燒出垃圾、空汙問題，新竹縣議員蔡蕥鍹指出，經調閱2018年迄今，竹北新豐區域垃圾掩埋場火警及救災資料，5年多來該區共發生66起火警，尤其是這次失火更造成空汙籠罩。據新竹縣環保局官網監測數值，市區皆在不致影響健康範圍，唯獨山區牛牯嶺上午9時許監測到「紫爆」；新竹縣消防局也加派人力，最快明晚可全面排除悶燒。
新竹縣環保局指出，新豐垃圾掩埋場堆置約15.3萬公噸垃圾，含2萬公噸以太空包打包的垃圾，為避免空氣污染及夏季孳生蚊蠅，縣府分2年編列預算共9660萬元，將採垃圾分選方式，將符合固體燃料化的垃圾打包，並首度與業者合作將當作鍋爐燃料使用，今年3月開始已完成2千多噸垃圾分選打包，剩下4成因無法回收，將暫時堆置於掩埋場。
環保局指出，昨晚11時許，環保局派員在距離汙染源300公尺處、鳳鼻隧道南側出入口測得懸浮微粒（PM10：20μg/m3、PM2.5：20μg/m3）、揮發性有機化合物（TVOC：40ppb），無明顯異味，今天也持續監測中，其中懸浮微粒PM2.5在今天上午9時許於牛牯嶺監測到150.4至250.4μg/m3；上午11時許於湖口地區測得15.4至150.4μg/m3。
根據環保署空品指標，PM2.5濃度(μg/m3)若超過54.5 μg/m3即對所有族群不健康，超過250.5μg/m3以上即達危害，但需看24小時平均值，環保局強調，今天上午11時許過後，懸浮微粒已漸趨緩消散。民眾想了解目前空氣品質狀況，可透過環保局網頁查詢微型感測器數據及環保署空氣品質監測網數據。
新竹縣消防局長陳中振表示，從昨晚至今天傍晚，已經調派超過140名的警消、義消輪班支援，現場並非火勢復燃，而是殘火處理，由於現場堆置垃圾高度較高、面積較廣，現已搭配7台挖土機開挖底下悶燒垃圾，並布設超過6條水線降溫，目前已無明火，但仍斷續有悶燒的濃煙，消防局已加派人力，預估最快明晚完全排除悶燒狀況。
新竹縣長楊文科、副縣長陳見賢等人也先後前往現場了解狀況、慰問現場支援人力，全力協助滅火，以撲滅火勢、減少垃圾堆置量為主要任務。民眾也關心新竹縣焚化廠（新竹縣促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案）工程進度。翰陽科技綠能表示，預計明年8月底整體機械竣工，9月起試運轉，12月底垃圾正式投料，2025年可商轉營運。
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