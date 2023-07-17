風向變…新豐掩埋場濃煙往陸地飄 竹北新豐湖口受影響

新竹縣新豐鄉垃圾掩埋場昨晚間發生火警，所幸大火發生時，風往海面吹、氣流向上升，新竹縣長楊文科今早前往掩埋場關心，並指示加強與各縣市聯繫，期望盡可能降低垃圾堆置量。不過今天上午約7時許開始，風已轉向往陸地吹，直到下午1時許，新豐、湖口、竹北已瀰漫一股燒焦味，不少市民憂心吸入對人體有害，不過據環保局監測數據，目前皆在不致影響範圍。

針對空氣污染的問題，新竹縣環保局也自事發當晚就持續加強監測，即時應變，昨晚11時許，環保局在距離汙染源300公尺處、鳳鼻隧道南側出入口測得懸浮微粒（PM10：20μg/m3、PM2.5：20μg/m3）、揮發性有機化合物TVOC：40ppb，數值皆在不致影響健康範圍。

環保局表示，根據火災感測器指出，昨日火警影響時段新豐掩埋場風向為西風系，感測器於今天上午8時50分起開始明確受到火警污染影響，並持續影響直至上午11時後趨緩，火警影響範圍方面，依感測器部件區域推斷可至距掩埋場東北方（新豐、湖口）4.7公里處，及距掩埋場西南方（竹北市）7.8公里處。

竹北市陳姓居民表示，今天從中午開始，在竹北市區就聞到一股刺鼻臭味，空氣也都白白的，擔心空氣中有戴奧辛，吸入影響健康，也因為家中有小朋友，擔心影響腦部發育。住在新豐掩埋場附近，也是竹北市尚義里的里長曾福表示，昨晚大火風往海上吹，所以影響還好，但早上7、8點左右，風開始往陸地吹，很多居民都已反應聞到臭味。

楊文科表示，火災發生時，副縣長陳見賢全程在場坐鎮，待了8小時才離開，新豐鄉長徐煒傑、在地的尚義里長曾福等人也都到場關心。感謝新竹縣消防局出動32輛消防車、近百名消防員協助，鄰近的新竹市消防局也支援兩輛水庫車及4名人力，目前火勢已控制，由於擔心復燃狀況，仍有消防員在場降溫、監測。