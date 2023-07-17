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竹市2023五大測速王出爐 第一名半年開近2000張罰單

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
警方今公布前五大測速照相王，絕大部分都位於市郊接壤路段與西濱路段，第一名位於中華路一段2巷137號。圖／警方提供
警方今公布前五大測速照相王，絕大部分都位於市郊接壤路段與西濱路段，第一名位於中華路一段2巷137號。圖／警方提供

新竹市目前有59處固定測速照相機，警方今公布前五大測速照相王，絕大部分都位於市郊接壤路段與西濱路段，第一名位於中華路一段2巷137號，第二名則在天府路東大路三段291巷口，據統計，前兩名測速照相處今年上半年就各開出近2000張罰單．國庫入帳近500萬元；警方指出，希望用路人能注意道路交通狀況，避免超速或違規行駛。

警方統計，今年1至6月竹市測速照相取締前五名，第一名位於中華路一段2巷137號，開罰件數1980件；第二名位於天府路東大路三段291巷口，開罰件數1979件；第三名位於台61線西濱快速道路78.9公里處（南下側車道），開罰件數1675件；第四名位於台61線西濱快速道路80.2公里處（南下快車道），開罰件數1606件；第五名則是東西向快速道路台68線榮濱路匝道口，開罰件數1389件。

警方指出，這五大測速照相開罰性質皆為超速，一般道路超速法定超速罰鍰為1200至2400元，高速公路或快速道路小型車超速20公里以內開罰3000元。

警方分析，位居五大測速照相王第一名的中華路一段2巷137號，由於地段靠近頭前溪橋、天府路，均為市郊接壤路段，且路幅較寬，駕駛容易未注意速限而超速路段，照相桿的設置主要就是提醒駕駛人速限。

西濱路段則因大型車輛經常性長途高速駕駛使用，伴隨闖紅燈、超速違規行為甚多。至於東西向快速道路台68線榮濱路出口，駕駛人往往從高速行駛中，未注意銜接平面道路需減速，照相桿的設置主要是提醒減速，降低事故風險。

另外，警方指出，除了這五大測速照相王，今年4月19日則於新竹市東區關東路125號前、關東路149號前新增移動式測速照相。警方呼籲，測速與開罰的目的並非與民爭利，而是希望用路人能注意道路交通狀況，避免超速或違規行駛，保障自己生命安全之外，也顧及其他用路人的安危，並且提高道路交通安全意識。

警方今公布前五大測速照相王，第二名位於天府路東大路三段291巷口。圖／警方提供
警方今公布前五大測速照相王，第二名位於天府路東大路三段291巷口。圖／警方提供

測速 新竹 罰單

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